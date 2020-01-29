4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). В 2019–2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом: «Я есть, и я буду» (I Am and I Will)
Что же такое «доказательная медицина» и почему ее значение так велико для грамотного современного лечения различных заболеваний?
Доказательная медицина не является какой-то новой наукой, а всего лишь представляет собой технологию сбора, анализа и интерпретации научной информации. Исторически врачи в лечении болезни применяли рецепты, проверенные временем, которые передали им их учителя и которые, по мнению доктора, оказывают эффект. Но мы знаем миллионы примеров, когда такое лечение не было эффективным или эффект был лишь видимым. Например, лоботомия действительно успокаивала «буйных» пациентов, но их болезнь никуда не девалась, лишь приглушались ее симптомы; кровопускание действительно помогало снизить высокое давление, но лишь на время; аспирин действительно «сбивает» температуру, но не оказывает никакого противовирусного эффекта при гриппе и так далее.
Медицина, построенная на мнении врача, на исторических примерах, не может и не должна лежать в основе лечения заболеваний. Более того, такая медицина становится опасной почвой для различных мошенников и шарлатанов, утверждающих, что нужно отказаться от химиотерапии при раке или от вакцинации детей и лечиться диетой, соками, восточными практиками и другими методиками. Их эффективность экспериментально невозможно доказать, но за доступ к ним под предлогом их исключительности и эффективности у вас будут выманивать огромные деньги.
Врачу никогда не могут быть досконально известны все механизмы развития заболевания. В обычной рутинной работе практически невозможно учесть все факторы, влияющие на исход болезни. Личный опыт врача, как бы он ни был важен для принятия клинических решений, тоже может быть недостаточным: ни один врач не обладает необходимым практическим опытом, чтобы распознать все трудноуловимые, длительно протекающие, взаимодействующие процессы, которые имеют место при большинстве заболеваний. И тут на помощь практикующему врачу приходит доказательная медицина.
Доказательная медицина — это использование результатов лучших клинических исследований̆ для выбора лечения конкретного пациента, это интеграция лучших научных доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов. Только многократно проверенные (и перепроверенные) данные об эффективности того или иного метода лечения ложатся в основу рекомендаций по лечению заболевания. Врач, следующий постулатам доказательной медицины, всегда следит за новыми научными публикациями, пользуется информацией из проверенных источников.
К сожалению, отзывы и рейтинги клиник — далеко не гарантия качества работы доктора. Зачастую единственный верный способ проверить, насколько врач хорош, — прийти к нему на прием. Чего никогда не будет делать врач, который придерживается принципов доказательной медицины:
Как понять, что врач придерживается принципов доказательной медицины? В большинстве случаев он:
Но нужно помнить: среди врачей есть интроверты, мизантропы и просто не очень общительные люди. Поэтому сухой или односложный ответ на ваш вопрос не всегда говорит о том, что врачу не на что сослаться. Возможно, специалист ограничен во времени и хочет потратить его более продуктивно. Не стоит негативно воспринимать то, что врач не ответил на все ваши вопросы, — это далеко не всегда характеризует его отрицательно. На этот случай рекомендуем вам посмотреть нашу лекцию «Как общаться с врачом» в социальных сетях онкодиспансера.
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