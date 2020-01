4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). В 2019–2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом: «Я есть, и я буду» (I Am and I Will)

Что же такое «доказательная медицина» и почему ее значение так велико для грамотного современного лечения различных заболеваний?

Доказательная медицина не является какой-то новой наукой, а всего лишь представляет собой технологию сбора, анализа и интерпретации научной информации. Исторически врачи в лечении болезни применяли рецепты, проверенные временем, которые передали им их учителя и которые, по мнению доктора, оказывают эффект. Но мы знаем миллионы примеров, когда такое лечение не было эффективным или эффект был лишь видимым. ​Например, лоботомия действительно успокаивала «буйных» пациентов, но их болезнь никуда не девалась, лишь приглушались ее симптомы; кровопускание действительно помогало снизить высокое давление, но лишь на время; аспирин действительно «сбивает» температуру, но не оказывает никакого противовирусного эффекта при гриппе и так далее.

Медицина, построенная на мнении врача, на исторических примерах, не может и не должна лежать в основе лечения заболеваний. Более того, такая медицина становится опасной почвой для различных мошенников и шарлатанов, утверждающих, что нужно отказаться от химиотерапии при раке или от вакцинации детей и лечиться диетой, соками, восточными практиками и другими методиками. Их эффективность экспериментально невозможно доказать, но за доступ к ним под предлогом их исключительности и эффективности у вас будут выманивать огромные деньги.

Врачу никогда не могут быть досконально известны все механизмы развития заболевания. В обычной рутинной работе практически невозможно учесть все факторы, влияющие на исход болезни. Личный опыт врача, как бы он ни был важен для принятия клинических решений, тоже может быть недостаточным: ​ни один врач не обладает необходимым практическим опытом, чтобы распознать все трудноуловимые, длительно протекающие, взаимодей­ствующие процессы, которые имеют место при большинстве заболеваний. И тут на помощь практикующему врачу приходит доказательная медицина.

Доказательная медицина — ​это использование результатов лучших клинических исследований̆ для выбора лечения конкретного пациента, это интеграция лучших научных доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов. Только многократно проверенные (и перепроверенные) данные об эффективности того или иного метода лечения ложатся в основу рекомендаций по лечению заболевания. Врач, следующий постулатам доказательной медицины, всегда следит за новыми научными публикациями, пользуется информацией из проверенных источников.



К сожалению, отзывы и рейтинги клиник — ​далеко не гарантия качества работы доктора. Зачастую единственный верный способ проверить, насколько врач хорош, — ​прийти к нему на прием. Чего никогда не будет делать врач, который придерживается принципов доказательной медицины:

рекомендовать применение гомеопатических препаратов;

предлагать вылечить вирусные болезни — ​избавить от вируса папилломы человека, вируса Эпштейна-Барра, вируса герпеса 6-го типа;

«поднимать» или «поддерживать» иммунитет.

Как понять, что врач придерживается принципов доказательной медицины? В большинстве случаев он:

может объяснить, чем руководствуется в выборе того или иного метода обследования и лечения;

ссылается на те или иные достоверные научные источники.

Но нужно помнить: среди врачей есть интроверты, мизантропы и просто не очень общительные люди. Поэтому сухой или односложный ответ на ваш вопрос не всегда говорит о том, что врачу не на что сослаться. Возможно, специалист ограничен во времени и хочет потратить его более продуктивно. Не стоит негативно воспринимать то, что врач не ответил на все ваши вопросы, — ​это далеко не всегда характеризует его отрицательно. На этот случай рекомендуем вам посмотреть нашу лекцию «Как общаться с врачом» в социальных сетях онкодиспансера.