Хлеб как символ жизни

Что значил 125-граммовый кусочек хлеба в блокадном Ленинграде

— Однажды в октябре мама взяла меня с собой в булочную за хлебом. Очередь была большая и медленно продвигалась. Вдруг я увидела булку и закричала, что хочу ее. Очередь стала объяснять мне, что это не настоящая булка и есть ее нельзя, можно сломать зубы. Но я уже ничего не слышала, не понимала, я видела булку и хотела ее. Я начала вырываться, бросаться к витрине, со мной началась истерика. Как оказалась дома, и не помнила, передо моими глазами стояла булка. Затаившись, я ждала момента, когда можно будет одной сбегать к булочной и взять с витрины булку. Я осуществила свой замысел, но витрина была пустой, булки там не оказалось, — ​так вспоминала о блокаде в Ленинграде Лидия ­Загоровская.





Ребята исполнили проникновенный танец, посвященный войне.

Всероссийская акция

27 января — ​День воинской славы России, ​день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мужеству блокадников и памяти о трагедии посвящена серия встреч по всей России. Акция «Блокадный хлеб» — ​это открытые уроки, на которых школьникам и дошколятам рассказывают о жизни в кольце фашистской осады, о том, как люди, невзирая на смерть и голод, выстояли.

Символом акции стал 125-граммовый кусочек хлеба. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в блокаду. Хлеб во время войны стал ­настоящим символом жизни. Об этом рассказали маленьким калужанам в детском саду «Красная Шапочка».





С младых ногтей

Блокадный хлеб. Муки в нем было едва ли больше, чем опилок, обойной пыли, целлюлозы, соды, отрубей, хвои. Летом добавляли траву. Форму для выпечки, за неимением ничего другого, мазали соляровым маслом. Но дороже этого хлеба в блокадном городе ничего не было. Блокадники до сих пор помнят запах и вкус того хлеба.

Светлана Дойдоева рассказала юным калужанам, как во время Великой Оте­чественной войны северная столица России оказалась во вражеском кольце. Ребята слушали, затаив дыхание, а на экране появлялись фотографии героических и трагических моментов в осажденном городе. Вот школьники забрались на крышу, чтобы потушить зажигательную бомбу, вот стоит высохший от голода мужчина — ​кожа да кости. В окружении, под обстрелом, измученные голодом и холодом, ценой неимоверных усилий люди продолжали работать.

Даже через столько лет слушать о трудностях и страданиях ленинградцев очень больно.

— Погибали люди, но город не сдавали, — ​рассказывает воспитатель. — ​За долгие 900 дней блокады норма хлеба на одного жителя менялась пять раз. Она становилась все меньше и меньше. Хлеб получали по карточкам. Один кусочек хлеба выдавался на целый день!

Светлана Николаевна рассказала ребятам и о Ладожском озере, которое сначала называли Дорогой смерти, а позднее — ​Дорогой жизни. Именно по тонкому льду этого озера под обстрелом везли продукты на лошадях и машинах. И конечно же, вывози­ли из города людей. Порой лед трескался, гибли люди…

— В блокадном Ленинграде радио являлось практически единственным средством круглосуточного оповещения. Когда были перерывы в вещании, оно не молчало: в эфире транслировался звук работающего метронома, — ​рассказала воспитатель. И тут же ребята услышали этот звук.

Юные калужане почтили минутой молчания погибших ленинградцев, прочитали проникновенные стихи о войне.

Воспитанники рассматривают подарки от Калужского хлебокомбината.

Тот самый хлеб

Конечно, современному поколению трудно представить, каким был блокадный хлеб. Что такое 125 граммов — ​примерно восьмая часть обычной буханки? Это много или мало?

Калужский хлебокомбинат привез в детский сад «Красная Шапочка» точно такой «блокадный» хлеб. Каждый ребенок получил по кусочку вместе с продуктовой карточкой. Потеря такой карточки во время войны была равнозначна смерти. Тогда на счету был не то что каждый кусочек — ​каждая крошка. Хлеб не съедали сразу, а делили на несколько частей.

К слову, во время оккупации Калуги хлебокомбинат не работал. Но в полевых ­условиях пекари хлебокомбината делали хлеб для расположившейся под Калугой 50- й армии. Буханки, лепешки пекли практически из сена и соломы. Как только город освободили, в нем, несмотря на все сложности и трудности, первым делом стали восстанавливать производство хлеба. Ведь во время войны между хлебом и жизнью стоял знак равенства.

Калужский хлебокомбинат вместе с блокадными 125-граммовыми буханками подарил ребятам вкусные ­булочки «Светофор».

Символично, что завершился урок песней «Всем нужен мир» в исполнении воспитанников садика.

Забывать о тех страшных событиях мы не имеем права. Пока мы и наши дети помним, какой ценой досталась Победа, мы сделаем все, чтобы война никогда не повторилась.

Акция «Блокадный хлеб» в детском саду «Красная Шапочка».