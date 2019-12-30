Опубликован список самых востребованных профессий региона

В Калужской области один из самых низких уровней безработицы в ЦФО. Он составляет 0,39 %, ниже только в Липецкой области – 0,34%, сообщает в понедельник, 30 декабря, пресс-служба областного правительства.
Численность безработных на конец ноября составила 2136 человек.
Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители, швеи, слесари, овощеводы, повара, трактористы-машинисты, врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры, полицейские.
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