Опубликован список самых востребованных профессий региона

Численность безработных на конец ноября составила 2136 человек.

В Калужской области один из самых низких уровней безработицы в ЦФО. Он составляет 0,39 %, ниже только в Липецкой области – 0,34%, сообщает в понедельник, 30 декабря, пресс-служба областного правительства.

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