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Новый градоначальник: «У любого городского чиновника, как у врача, есть своё кладбище»

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 27.12.2019 16:49 4 908
Новый градоначальник: «У любого городского чиновника, как у врача, есть своё кладбище»

26 декабря в Калуге впервые состоялась пресс-конференция, которую тут же назвали двухглавой. В ней участвовали сразу двое градоначальников: прежний и нынешний.

Появление городских голов было громче обычного. Журналистов бодро приветствовал исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. Он обошёл всех представителей СМИ и каждому пожал руку.

Следом за ним то же самое сделал и бывший градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Правда, руку он пожал не всем журналистам, а только мужчинам. «Женщин надо целовать», – сказал Разумовский. Но целоваться с дамами не стал.

Пресс-конференция продолжалась больше двух часов. Не только по причине большого количества вопросов у журналистов, но ещё и потому, что на некоторые из них исполняющий полномочия отвечал очень пространно – вроде: когда я был маленьким, сидел в песочнице, грыз яблоки, деревья были выше, а машин в моём родном дворе на Тульской было всего две.

В какой-то момент Дмитрий Денисов увлёкся и рассказал историю появления в квартале на улице Воронина восьмиэтажного дома-уродца.

- Я потом у Юлии Вадимовны (Юлии Ковтун. – начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. – Прим. ред.) выяснял, как так получилось. Там было несколько редакций разрешения на строительство. Одно – на двухэтажный дом – я подписал. А потом в ранее выданное разрешение потянулись изменения.

Понимаете, в работе горуправы есть определённая специфика. Такие разрешения на строительство не должны приниматься и подписываться в куче разрешений на строительство объектов в промзоне, индивидуальное жилищное строительство. Представьте, руководитель сидит вечером, ему приносят кипу документов…

Соответственно, было принято решение о внесении изменений в ранее выданное разрешение. Я понимаю, что это ляп. Но у любого городского чиновника, как у любого врача, есть своё кладбище. У любого должностного лица, у которого есть определённая практика, есть определённый набор тех решений, которые не надо было принимать. Их нужно профессионально избегать, создав систему, фильтр, которые не позволяют принимать неправильных решений. Вы думаете, я сильно рад тому, что появился этот объект? Или, наверное думаете, что там есть аффилированность? Да нет, конечно. Там есть неправильно принятое решение. Безусловно, нельзя этого допускать в будущем, но и переводить всё это в фарс тоже нельзя.

Ещё одной «могилой» на кладбище неправильных решений чиновников является и Губернский парк на Правом берегу. На пресс-конференции Дмитрий Разумовский сказал, что его строительство велось «не совсем в рамках правового поля».

Впрочем, у правобережного парка-покойника недавно появился шанс воскреснуть из мёртвых. Подробнее об этом читайте в свежем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в свет в ближайшую среду, 1 января.

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 27.12.2019 16:49 4 908
Тэги: общество
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