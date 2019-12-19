Новогодняя акция «Сани Деда Мороза» от Авиакомпании Азимут

Авиакомпания Азимут, в преддверии наступающего Нового года, запускает акцию «Сани Деда Мороза». Успейте приобрести авиабилеты в декабре для перелета в зимний период 2020г по самым выгодным ценам.
По фирменному тарифу перевозчика от 555 рублей в одну сторону можно отправиться в путешествие из Калуги в Краснодар.
По тарифу от 888 рублей в одну сторону стали доступны авиаперелеты из Калуги в Ростов-на-Дону.
Пассажиров также порадует стоимость авиабилетов на международных направлениях: из Калуги в Ереван – от 18 евро в одну сторону. Цены указаны без учета аэропортовых и государственных сборов.
Период продажи: 16 - 25 декабря 2019 года.
Период вылетов: 10 января - 29 февраля 2020 года.
Количество мест по акции ограничено.
Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero
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