Новогодняя акция «Сани Деда Мороза» от Авиакомпании Азимут

Авиакомпания Азимут, в преддверии наступающего Нового года, запускает акцию «Сани Деда Мороза». Успейте приобрести авиабилеты в декабре для перелета в зимний период 2020г по самым выгодным ценам.



По фирменному тарифу перевозчика от 555 рублей в одну сторону можно отправиться в путешествие из Калуги в Краснодар.



По тарифу от 888 рублей в одну сторону стали доступны авиаперелеты из Калуги в Ростов-на-Дону.



Пассажиров также порадует стоимость авиабилетов на международных направлениях: из Калуги в Ереван – от 18 евро в одну сторону. Цены указаны без учета аэропортовых и государственных сборов.



Период продажи: 16 - 25 декабря 2019 года.



Период вылетов: 10 января - 29 февраля 2020 года.



Количество мест по акции ограничено.



Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero



Опубликовано: 19.12.2019 12:01 690