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Будь в тренде - улыбайся!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 16:18 0 607
Будь в тренде - улыбайся!

Летом 2019 года стоматологической клинике NEW SMILE исполнилось четыре года. Сегодня NEW SMILE — ​одна из лучших клиник Калуги, куда приходят люди, которым небезразличны свое здоровье и красота. Об итогах года и планах на будущее рассказывает главный врач клиники Катерина Прик.

— Нам удалось реализовать идею семейной клиники, где стоматологическую помощь может получить и ребенок, и взрослый, причем в полном объеме: от профилактики кариеса и заболеваний десен до сложного эндодонтического ­лечения и дентальной имплантации. Сегодня NEW SMILE ориентирована на комплексную стоматологическую помощь, и для этого у нас есть все возможности. Мы сумели создать современный стоматологический центр, в котором качество лечения и комфорт одинаково важны.
Стоит отметить, что у большинства обратившихся в NEW SMILE пациентов — запрос на эстетическое лечение. Все больше калужан хотят не только вылечить больной зуб, но и сделать улыбку гармоничной, белоснежной, привлекательной.

Мы предлагаем несколько методик: от малоинвазивных — ​таких как отбеливание — ​до радикальных — ​покрытия зубов керамическими винирами. Важно отметить, что более чем в половине случаев мы диагностируем пародонтальные заболевания: гингивит, пародонтит. Необходимо начать лечение как можно раньше — ​это поможет сохранить зубы и десны в здоровом состоянии надолго.
В NEW SMILE работает команда врачей – единомышленников, которая ­добивается потрясающих результатов. Ведущие стоматологи России не раз признавали реставрационные работы докто­ров клиники NEW SMILE лучшими.
Врачи NEW SMILE — ​прекрасные клиницисты с большим опытом работы, которые постоянно совершенствуют свои знания и приобретают новые, регулярно участвуют в семинарах и мастер-классах. Практически все клинические случаи специалисты разбирают на внутреннем врачебном совете и составляют комплексный план лечения. Междисциплинарный подход — ​серьезное преимущество в работе клиники.

Специалисты клиники ведут исследовательскую и лекторскую деятельность, участвуют в международных ­форумах и конгрессах. Только в 2019 году врачи NEW SMILE стали участниками Венского конгресса по детской стоматологии в Австрии, международных форумов по эстетической стоматологии и детской стоматологии в Москве.
Детская практика, в основе которой — ​современные программы профилактики и новые методы лечения зубов, с момента основания клиники является одним из приоритетных направлений.
Новый вектор в развитии клиники — дентальная имплантация и аутотранс­плантация зубов, лечение пародонтита, устранение рецессий десны.
— Второй год подряд калужане в народном голосовании выбирают NEW SMILE победителем конкурса «Бренд года» в номинации «Красота и здоровье», — ​­поделилась Катерина Прик. — Эта победа для нас очень важна, поскольку она свидетельствует о доверии к нашей клинике. Мы поздравляем всех калужан с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.

Желаем всем здоровья, успехов и благополучия. Будьте счастливы!

 г. Калуга, ул. Суворова, 77, корп. 3.

 +7 910 047-00-77

​  +7 (4842) 74-24-80

​   +7 (4842) 74-24-82

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 16:18 0 607
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