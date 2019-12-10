Обзор недели: хотим, как в Якутии!

В среду, 11 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

5 декабря стало началом бессрочной забастовки против пенсионной реформы. «Бастующие выступают против планов правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, ­которые позволяют представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсионные выплаты».

В столице прошёл 250-тысячный протестный марш. Всего на улицы городов вышло до 1,5 млн. человек. Забастовка привела к закрытию магазинов, школ, отмене ж/д и авиарейсов, ограничению работы метро и т.д.

Но это во Франции. А мы, как во Франции, не хотим. Поэтому для снижения градуса социального недовольства повышаем градус патриотизма. Как в Якутии.

Её глава Айсен Николаев издал указ, обязывающий школьников ежедневно петь государственный гимн. Это часть регионального проекта «Мы — будущее России», который «нацелен на воспитание гражданина, гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны».

Пение хором действует психотерапевтично, укрепляет ослабленный травмирующей реальностью дух. «Суровые годы уходят…». Ну, вы помните…

Путин подписал закон, позволяющий объявлять иностранными агентами физических лиц. Речь о гражданах, которые распространяют информацию, исходящую от имеющих статус иноагентов СМИ и при этом получают деньги из-за рубежа. Такое лицо обяжут зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои сообщения. За первое нарушение физлица штрафуются на 10 тыс. рублей, должностные лица — на 50 тыс., юрлица — на полмиллиона. За рецидив — 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн. соответственно. За третье в течение года нарушение — 100 тыс. (или 15 суток ареста), 200 тыс. и 5 млн. Народная мудрость «Семь раз проверь, один раз лайкни» становится всё актуальнее.

Ставший в последнее время гиперактивным Дмитрий Медведев проявил себя и как лучший друг автомобилистов. После беседы с водителем Поповым он раскритиковал готовящуюся отмену нештрафуемого порога превышения скорости +20 км/ч и пообещал дать поручение нашему земляку, вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву ещё раз проанализировать вопрос.

Медведев также обратил внимание на проблему передвижных видеокамер и дорожных знаков, которые, по его мнению, являются иногда средством манипуляции в руках сотрудников ГИБДД.

— Дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась или карман гаишника, если он ещё за это деньги пытается тянуть. Дорожные знаки стоят, чтобы не было ДТП, — подчеркнул он.

Но всё это суета сует и томление духа. А россияне — в трепетном ожидании одного из главных утешений в нашей безутешной жизни — Нового года.

Специалисты Минздрава уже дают предновогодние советы, как отметить праздник без ущерба для здоровья. Главный гастроэнтеролог России Владимир Ивашкин выразился поэтично, посоветовав не превращаться в животное и «не пытаться сожрать всё на столе в радиусе полутора метров вокруг себя».

Поэзия поэзией, а проза жизни такова, что новогоднее переедание вкупе с постновогодним подъеданием не съеденных вовремя салатов дают рекордные за год показатели пищевых отравлений. Поэтому за столом стоит ограничиться хотя бы метровым радиусом. И не стоит готовить любимые шубочки и оливьешечки по советской традиции — тазиками. Срок годности у салатов всё-таки день-два, не больше...

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе руководителю IT-отдела калужской компании, программисту Игорю ГЛАГОЛЬЕВУ.

— Наконец-то появились хоть какие-то позитивные новости по решению проблемы Донбасса и Луганска. В понедельник Россия и Украина вернулись к переговорам в «нормандском формате». Будем надеяться, что это поможет установить наконец мир и сделать наши народы на шаг или хотя бы на шажок ближе к примирению.

— Калуга с каждым днём становится всё новогоднее и новогоднее. Световое оформление в этом году обрадовало, виртуальная реальность тоже, хотя она и подглючивает. Да и вес приложения — больше 140 мегабайт — не доставляет особой радости. Несколько минут ждать приходится, пока загрузится и установится. Думаю, властям надо учесть это и в будущем году, когда Калуга станет новогодней столицей, увеличить пропускную способность беспроводных линий связи вблизи подобных объектов. Ну, и будем надеяться, что растаявший снег скоро снова выпадет. Без него настроение не такое новогоднее, каким должно быть.

— Но всё-таки лично для меня самое важное событие прошлой недели хотя и довольно банальное, приземлённое, но очень ожидаемое, — это установка дверей. У меня на участке вовсю идёт строительство дома, в который уже не терпится переселиться из квартиры. И вот свершилось — двери стоят, а значит, можно потихоньку приступать к внутренним работам. Уже не терпится. Очень хочется в следующем году отпраздновать новоселье.