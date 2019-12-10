Обзор недели: хотим, как в Якутии!

В среду, 11 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».
Итоги недели
Игнат Лебядкин, отставной капитан.
5 декабря стало началом бессрочной забастовки против пенсионной реформы. «Бастующие выступают против планов правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, которые позволяют представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсионные выплаты».
В столице прошёл 250-тысячный протестный марш. Всего на улицы городов вышло до 1,5 млн. человек. Забастовка привела к закрытию магазинов, школ, отмене ж/д и авиарейсов, ограничению работы метро и т.д.
Но это во Франции. А мы, как во Франции, не хотим. Поэтому для снижения градуса социального недовольства повышаем градус патриотизма. Как в Якутии.
Её глава Айсен Николаев издал указ, обязывающий школьников ежедневно петь государственный гимн. Это часть регионального проекта «Мы — будущее России», который «нацелен на воспитание гражданина, гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны».
Пение хором действует психотерапевтично, укрепляет ослабленный травмирующей реальностью дух. «Суровые годы уходят…». Ну, вы помните…
Путин подписал закон, позволяющий объявлять иностранными агентами физических лиц. Речь о гражданах, которые распространяют информацию, исходящую от имеющих статус иноагентов СМИ и при этом получают деньги из-за рубежа. Такое лицо обяжут зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои сообщения. За первое нарушение физлица штрафуются на 10 тыс. рублей, должностные лица — на 50 тыс., юрлица — на полмиллиона. За рецидив — 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн. соответственно. За третье в течение года нарушение — 100 тыс. (или 15 суток ареста), 200 тыс. и 5 млн. Народная мудрость «Семь раз проверь, один раз лайкни» становится всё актуальнее.
Ставший в последнее время гиперактивным Дмитрий Медведев проявил себя и как лучший друг автомобилистов. После беседы с водителем Поповым он раскритиковал готовящуюся отмену нештрафуемого порога превышения скорости +20 км/ч и пообещал дать поручение нашему земляку, вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву ещё раз проанализировать вопрос.
Медведев также обратил внимание на проблему передвижных видеокамер и дорожных знаков, которые, по его мнению, являются иногда средством манипуляции в руках сотрудников ГИБДД.
— Дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась или карман гаишника, если он ещё за это деньги пытается тянуть. Дорожные знаки стоят, чтобы не было ДТП, — подчеркнул он.
Но всё это суета сует и томление духа. А россияне — в трепетном ожидании одного из главных утешений в нашей безутешной жизни — Нового года.
Специалисты Минздрава уже дают предновогодние советы, как отметить праздник без ущерба для здоровья. Главный гастроэнтеролог России Владимир Ивашкин выразился поэтично, посоветовав не превращаться в животное и «не пытаться сожрать всё на столе в радиусе полутора метров вокруг себя».
Поэзия поэзией, а проза жизни такова, что новогоднее переедание вкупе с постновогодним подъеданием не съеденных вовремя салатов дают рекордные за год показатели пищевых отравлений. Поэтому за столом стоит ограничиться хотя бы метровым радиусом. И не стоит готовить любимые шубочки и оливьешечки по советской традиции — тазиками. Срок годности у салатов всё-таки день-два, не больше...
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе руководителю IT-отдела калужской компании, программисту Игорю ГЛАГОЛЬЕВУ.
— Наконец-то появились хоть какие-то позитивные новости по решению проблемы Донбасса и Луганска. В понедельник Россия и Украина вернулись к переговорам в «нормандском формате». Будем надеяться, что это поможет установить наконец мир и сделать наши народы на шаг или хотя бы на шажок ближе к примирению.
— Калуга с каждым днём становится всё новогоднее и новогоднее. Световое оформление в этом году обрадовало, виртуальная реальность тоже, хотя она и подглючивает. Да и вес приложения — больше 140 мегабайт — не доставляет особой радости. Несколько минут ждать приходится, пока загрузится и установится. Думаю, властям надо учесть это и в будущем году, когда Калуга станет новогодней столицей, увеличить пропускную способность беспроводных линий связи вблизи подобных объектов. Ну, и будем надеяться, что растаявший снег скоро снова выпадет. Без него настроение не такое новогоднее, каким должно быть.
— Но всё-таки лично для меня самое важное событие прошлой недели хотя и довольно банальное, приземлённое, но очень ожидаемое, — это установка дверей. У меня на участке вовсю идёт строительство дома, в который уже не терпится переселиться из квартиры. И вот свершилось — двери стоят, а значит, можно потихоньку приступать к внутренним работам. Уже не терпится. Очень хочется в следующем году отпраздновать новоселье.
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