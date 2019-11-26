«Никаких полуфабрикатов»: родителям показали, чем кормят детей в школах

Не важно, сколько ребёнку лет - 7 или 15, родителей беспокоит, как он ест не только дома, но и в школе. Врачи отмечают, что нарушение питания может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, голодный ребенок не сможет нормально усвоить учебный материал, ведь все его мысли будут только о еде.

Поэтому во всех школах Калуги есть столовые, где дети имеют возможность как позавтракать, так и пообедать. Для учеников начальных классов школьные завтраки абсолютно бесплатны.

Поскольку родителей беспокоит качество питания, ООО «Торговый Дом СПП» (бренд «Город кафе») регулярно проводит дегустации в учебных заведениях. На этот раз её провели в лицее № 36.

В школу на пищеблок поставляется сырье, прошедшее несколько этапов лабораторных исследований. Полноценные завтраки и обеды для школьников готовят здесь же, на пищеблоке школы. Нужно отметить, что контроль качества и соблюдения технологии готовых блюд производится на всех этапах цикла приготовления. А следит за этим не только сам оператор, но и школьная бракеражная комиссия, включающая администрацию школы, а также родительский комитет, который в ежедневном режиме посещает школьные обеды и оставляет отзывы и предложения в Журнале дегустаций в столовой.

Вкусно и полезно

К питанию детей предъявляются особые требования. Оно должно быть не только свежим, вкусным, но и полезным.

- Школьное меню одно из самых сложных, - рассказывает руководитель сети столовых школьного питания в Калуге Алексей СТАРОЖИЛОВ. – При его составлении учитывается 16 показателей и оно согласовано с Роспотребанзором. Меню «Города кафе» базируется на рецептах из книги Лапшиной «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах». Меню составлено таким образом, чтобы растущий организм получил все необходимые витамины и микроэлементы, а также справился с физическими и умственными нагрузками, которые диктует нам ритм школьной жизни. Для этого просто необходимо правильно питаться!

Оператором питания в школах Калуги установлен организованный приём пищи для начальных классов — в определённое время ученики вместе с классным руководителем посещают столовую, где их ждёт накрытый стол. Классный руководитель ведёт учёт пришедших учеников, а вот средства на питание теперь собирать не нужно. У каждого ученика есть «Карта Школьника», с помощью которой родители оплачивают услугу питания.

- У каждого ребенка свои вкусовые предпочтения, поэтому мы создали альтернативное меню для старшеклассников. Из альтернативного меню каждый из учащихся может по своему выбору взять первое, второе, салат, гарнир, - рассказывает Алексей Старожилов.

Развенчание мифов

Но одно дело услышать о том, как составляется школьное меню, другое дело его попробовать. Многие родители сначала со скепсисом отнеслись к дегустации.

- Котлета стоит всего 25 рублей, компот из сухофруктов - 8 рублей, лапша 15 рублей. Что-то всё очень дешево, - придирчиво рассматривали мамы и папы блюда.

Родители подошли к дегустации ответственно – брали по чуть-чуть от каждого блюда.

- Надо же, очень даже вкусно! Всё свежее, натуральное, - искренне удивлялись они.

Многие родители были уверены, что в школьной столовой блюда не готовят, а лишь разогревают. А везут продукты якобы за 1000 километров от Калуги.

- Мы всё готовим здесь, на школьном пищеблоке - объясняли сотрудницы столовой. - Никаких полуфабрикатов мы не привозим, мы используем только свежие продукты.

Также сотрудники столовой рассказали, что продукты, из которых готовится блюда, проходят несколько этапов проверки. Поэтому просроченные или некачественные продукты не могут использоваться для приготовления блюд.

Сырье местных, калужских, поставщиков и производителей очень высокого качества, именно его «Город кафе» использует для приготовления блюд в школах.

- Здесь, на дегустации, представлены ровно те блюда, что мы даём детям. Каждый родитель в ежедневном режиме может прийти и попробовать, какой завтрак или обед ребенок кушает, - предложил А.Старожилов.

- А мой ребёнок с удовольствием обедает в школе. Жаль, что нам сегодня не представили супы. Он говорит, что здесь очень вкусный борщ! Я хочу поблагодарить за это сотрудников столовой, – сказала одна из мам.

Директор лицея№ 36 Ирина ДЬЯЧУК рассказала, что дети с удовольствием едят в школьной столовой. А недоразумения происходят потому, что у каждого ребёнка свои вкусовые предпочтения – одни терпеть не могут солянку, другие напрочь отказываются есть кашу. Вот для таких гурманов и создано альтернативное меню.

- Ко мне жалоб на питание детей в столовой не поступало, - рассказала Ирина Борисовна. – Дети хорошо едят те блюда, которые знают. Я попросила, чтобы в презентацию включили омлеты, чтобы родители посмотрели, какие они вкусные. Дома такой не приготовишь.

Подобные презентации проходят в каждой калужской школе. Ведь зачастую страхи и мифы о школьном питании среди родителей рождаются от незнания.

СПРАВКА

«Город Кафе» («Торговый дом СПП») — один из крупнейших поставщиков услуг социального питания в России. По итогам проведенных конкурсов компания занимается организацией питания (закупкой продуктов, приготовлением блюд, оснащением и ремонтом пищеблоков) в 48 школах города Калуги. На каждом объекте ведётся многоступенчатый контроль качества.