Обзор недели: сказочная Венеция, будничный Тулун

В среду, 20 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Уполномоченный заявить ТАСС опубликовал на прошлой неделе программное интервью главы Счётной палаты Алексея КУДРИНА. В центре внимания — две проблемы: рост бедности и сокращение малого и среднего бизнеса.

— В ходе мониторинга нацпроекта по поддержке МСП (малого и среднего предпринимательства. — Прим. авт.) мы видим, что на 10 августа 2019 года на малых и средних предприятиях работает на 450 тыс. человек меньше, чем на июль 2018 года, — рассказал Кудрин.

Полмиллиона работников из малого и среднего бизнеса куда-то утекли. Вопрос, куда. Вроде нигде их особо и не ждут. Ранее, напомню, сообщалось, что число предприятий МСП за прошлый год сократилось на 7000. Но у руководства страны, как отметил Песков, другая статистика. Согласно ей, в сфере предпринимательства идут «более благоприятные процессы». Но это само собой. Припев «Всё хорошо, прекрасная маркиза» известен нам с детства.

Но самой острой проблемой современной России является, по мнению Кудрина, бедность. Порядок цифр здесь другой: по данным главного счетовода страны, за чертой бедности у нас — более 20 млн. человек. Почти каждый седьмой! Идёшь по улице, смотришь на лица прохожих и считаешь до семи.

Главным мотивом жизни значительной части населения страны становится борьба за выживание (и в этих-то условиях мы собираемся бороться с преступностью, планируем сократить её в разы?).

— В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится всё время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны, как наша, иметь столько бедных — позор. При нашем уровне ВВП на душу населения, при таких серьёзных ресурсах мы не должны такого допускать, — риторически подытожил Кудрин.

Кто бы спорил, как говорится.

Вдогонку — свежая новость. Итальянский посол в России заявил, что российские топ-менеджеры менее чем за 24 часа пожертвовали €1 млн. на восстановление Венеции, пострадавшей от наводнения. Миллион евро — за сутки! 19 ноября по горячим — нет, мокрым — следам в посольстве Италии в Москве запущена кампания солидарности с пострадавшей Венецией. Открыл её благотворительный концерт маэстро Гергиева, директора Мариинки. Счётчик топ-пожертвований исправно работает, гигантские цифры стремительно растут.

Ведь затопленная Венеция — наша боль. Италия — наше всё, почти как Пушкин! Это же не какой-нибудь Тулун и миллионы отечественных нищебродов. Они, как и голодающие Африки, привычны с детства: при их упоминании — никакого стресса…

Впрочем, утверждать, что на бедных у нас совсем уж махнули рукой, будет несправедливо. Ранее Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства по изменению порядка статистического измерения уровня бедности в России. Цель постановления — повышение качества — нет, не жизни россиян — статистики. Чтобы люди оказались выше черты бедности, нужно правильно её прочертить — как можно ниже. Для реализации планов по статистическому понижению уровня бедности уже в ближайшие три года потребуется 1,3 млрд. бюджетных рублей.

Это, собственно, всё, что нужно знать о российской ­социальной политике.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе журналисту, организатору исторических танцевальных балов Наталье ЧААДАЕВОЙ:

— В прошедшие выходные клуб исторических танцев «Хрустальный замок» провёл бал «На краю времён». Он побил все предыдущие рекорды подобных мероприятий. За 4 года на бал никогда не приходило больше полусотни человек, а тут приехали 70 участников из разных городов: Москвы, Тулы, Козельска, Обнинска, Рязани, Алексина и многих других. При этом порадовало, что пришли пары совершенно разных возрастов. К примеру, я танцевала со своей дочерью, а рядом — бабушка лет 70 со своим внуком. В роскошных костюмах. После этого бала я поняла, что популярность бальных танцев в стране действительно растёт.

— Потрясла новость об убийстве и расчленении доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки, с которой он сожительствовал. Если учесть, что этот человек является одним из родоначальников российского движения по реконструкции исторических событий, преступление нанесло серьёзный имиджевый удар всем поклонникам этого движения. В том числе и нам. Ведь исторические танцы — одно из ответвлений этого направления. В комментариях к новостям о нашем бале острословы уже издеваются. Мол, всех ли девушек после бала пересчитали. Никто не пропал?

— Сильно встревожило меня как маму известие о том, что у одной из школ Калуги похитили первоклас­сника. Вспомнилась недавняя новость, как в детсаду Нарьян-Мара мужчина в пьяном угаре зарезал насмерть ребёнка. Тревожно за своих детей. Очень хотелось бы, чтобы охрана в наших школах и детсадах как можно бдительнее следила за тем, чтобы в здание не попадали посторонние. Причём всегда, а не только после резонансных трагедий.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!