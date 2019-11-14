Полиция ищет героя из калужского магазина

В Калуге полиция объявила о розыске мужчины. Но его собираются не наказывать за какой-то проступок, а наоборот - наградить. Мужчине хотят вручить грамоту и ценный подарок.

- В мае в сетевом магазине на улице Валентины Никитиной гражданин, изображенный на фотографиях, помог задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления и передать его сотрудникам частной охранной организации до приезда полиции, - рассказали в четверг, 14 ноября, в УМВД по Калужской области. - По версии следствия, фигурант уголовного дела с применением ножа, используемого в качестве оружия, угрожал персоналу и пытался похитить имущество, принадлежащее предприятию торговли.

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