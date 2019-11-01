Нашего земляка выгнали из дома за любовь к крепостной

Бывший дом Суходольских.

Интересная судьба у нашего земляка — дворянина, художника Петра Суходольского.

Картины художника Суходольского хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в частных коллекциях. На многих из них — Калужский край.

Родом из Польши

Пётр Александрович Суходольский родился 1 мая 1835 года в селе Владимирское Мосальского уезда Калужской губернии в семье отставного поручика Александра Амплеевича Суходольского и его жены Марии Петровны.

Сохранились воспоминания внука художника Суходольского — Петра, его тёзки. Он пишет, что, по семейной легенде, их предки были выходцами из Польши. В царствование Екатерины II в Россию приезжал польский граф Понятовский (фаворит Екатерины, будущий король Польши Август), в его свите находились братья Суходольские. Один из братьев остался в России, женившись на русской девушке. Ему было пожаловано потомственное дворянство и солидные земли с крепостными крестьянами в Калужской губернии. В дальнейшем род Суходольских измельчал и пришёл в упадок.

Жёсткий характер

Известно, что Александр Амплеевич Суходольский в ­30–40-е годы ХVIII века, купив в Дворянском банке землю, построил усадьбу в селе Владимирское Калужской губернии. Барский дом был двухэтажный, кирпичный. Александр Амплеевич был требовательным, следил, чтобы строили на совесть. Стены в доме — толщиной в метр. Чтобы кирпичная кладка была прочной, в раствор добавлялись яичные желтки, а для гидроизоляции между фундаментом и стеной проложили бересту. В усадьбе посадили липовый парк, сосновые аллеи и сад.

У Александра Амплеевича и Марии Петровны было семеро детей: сыновья Пётр, Александр, Павел и дочери Надежда, Вера, Любовь, София. За Суходольскими в то время числилось 574 крепостные души.

Характер Александр Амплеевич имел крутой, доставалось не только крепостным, но и жене, и детям. Его жена Мария Петровна, наоборот, была добрая, кроткая, любила детей. Старший сын Пётр (будущий художник) рос ранимым ребёнком, часто плакал, видя, как жестоко отец относится к своим крепостным, которых пороли в конюшне за малейшую провинность. Пётр мечтал, чтобы наказания закончились и настала хорошая жизнь.

Выдержал все испытания

Пётр с детства любил рисовать, особенно любил природу. Места, где он вырос, были красивые. И Пётр переносил эту красоту на бумагу.

Когда он решил поступить в Петербургский университет на историко-филологический факультет, отец был категорически против, считая, что там процветают крамольные идеи. Но Пётр ослушался его и в университет поступил, за что был лишён материального обеспечения. Ему пришлось бросить учебу и вернуться домой.

А вскоре до семьи доходят слухи, что Пётр влюбился в свою крепостную, дочь повара Любу Острецову. Узнав об этом, отец пришёл в ярость, выгнал сына из дома, а крестьян Острецовых продал помещику Пусторослеву в Тверскую губернию. Расстроенный Пётр уезжает в Калугу, где пять лет работает помощником корректора синодальной типографии.

Только после смерти отца, получив в наследство 500 десятин земли, он продаёт их и выкупает Любу. Родственники его выбор не одобряют. Мать, братья и сёстры пор­вали с Петром всяческие отношения, и его полумужицкую семью не принимали.

Пётр и Любовь поженились 15 мая 1874 года. На тот момент Петру было уже 39 лет, а Любе 33 года. В Флоро-Лаврской церкви села Желны Калужской губернии сохранилась запись об этом событии. Жила семья недалеко от этого села в поместье Петролесье.

Отказался от Италии

Пётр мечтает учиться живописи в Петербурге и поступает в Императорскую академию художеств. Его однокурсником, кстати, был Илья Репин. Суходольский много рисует, его работы отмечают серебряными и золотыми медалями. За выпускную работу «Полдень в деревне» (деревня Желны Калужской губернии) он получил звание классного художника первой степени. Через десять лет эта работа вошла в число ста лучших русских картин, отоб­ранных на Всемирную выставку в Вене. Много лет её можно было увидеть в гостинице «Метрополь», а затем она была передана в Русский музей.

Художник очень любил природу, но писал и порт­реты, и батальные сцены. Считается, что он был одним из любимых живописцев императора Александра III, который даже заказывал у него картины. По окончании академии Суходольский получил право на заграничную командировку в Италию и 6 лет получать казённое содержание. Но он просит заменить Италию на Россию, а казённую пенсию получает только три года, потом полностью от неё отказывается.

Одна из самых значимых работ художника. «Полдень в деревне» (деревня Желны Калужской губернии).

Новые несчастья

Живёт Суходольский в деревне, с Любой они воспитывают 8 детей, все сами работают в поле. Чтобы укрепить материальное положение, Пётр устраивается на казённую службу. Работает председателем Съезда помещиков, мировым посредником 1-го участка Мосальского уезда и помощником надзирателя акционерных сборов. Живопись старается не бросать, хотя в то время пишет меньше картин.

В 80-х годах ХIХ века случилась трагедия. Сгорело имение: дом, хозяйственные постройки, скот, запасы и картины. Оставались ещё долги, и имение Суходольский был вынужден продать.

Семья уезжает в Петербург, где живёт в небольшой квартире на углу Большой Пушкарской и Гулярной. Из-за бедственного положения дети идут работать канцелярскими служащими. Сам Суходольский вынужден поселиться в мастерской, предоставленной ему Императорской художественной академией, чтобы было место для написания картин. Он работает днями и ночами. Писал картины в основном о крестьянской жизни.Видимо, поэтому они не пользовались большим спросом у знатной публики. Так до конца жизни художник и жил отдельно от семьи.

Угощал пирожными

Внук Петра Суходольского писал: «Помню деда не очень старым, лет под 60. Я со своим отцом (его сыном) часто посещал его. Помню деда высоким, важным, с бородой. Он был очень добрым, всегда угощал нас чаем с пирожными, брал меня на руки, качал на колене, показывал картины, учил рисовать. Голос у него был густой, приятный. Как художник, к тому же академик, он пользовался известностью, но отличался ленцой и в сроках выполнения заказов не всегда был аккуратен. Под конец жизни к пейзажной живописи дед охладел. Писал больше жанровые и батальные сцены. Семье своей материально помогал весьма мало, да и сам был недостаточно обеспечен и часто весьма нуждался».

Умер Пётр Александрович в Санкт-Петербурге 8 января 1903 года в нужде и долгах. Похоронили его на Большеохтинском кладбище, могила художника не сохранилась.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.