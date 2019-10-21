Начни день с улыбки!

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О современной стоматологии рассказывает главный врач стоматологической клиники NEW SMILE Катерина Прик.
— Современный стоматолог — какой он?
— На мой взгляд, стоматология — одно из самых быстро развивающихся направлений медицины.
Большую часть времени мы посвящаем освоению новых технологий и методик, оттачивая мануальные навыки, посещаем конгрессы, семинары, симпозиумы.
Быть стоматологом — интересно и престижно!
— Какие направления самые важные?
— Два направления максимально развиваются на данный момент. Это профилактическая медицина: профгигиена, отбеливание, лечение начальных форм кариеса — и реконструктивная стоматология: имплантация, мягкотканная пластика, аугментация костной ткани, аутотрансплантация зубов.
Ведутся исследовательские работы по использованию стволовых клеток в стоматологии.
— Лечение корневых каналов уже не так актуально?
— К сожалению, пациенты редко обращаются с начальным кариесом, и поэтому приходится лечить корневые каналы.
Первостепенное значение имеет качество оказания эндодонтической* помощи. Использование компьютерной томографии, дентального микроскопа, изучение удаленных зубов помогло врачам прийти к выводу, что выражение «корневой канал» — формальное, скорее, есть система корневых каналов, имеющая множество коллатералей.
Тщательная обработка зуба под дентальным микроскопом титановыми инструментами и сильными антисептиками помогает снизить инвазию болезнетворными бактериями.
— Может ли один стоматолог освоить все эти направления?
— Современная стоматология — это командная работа: терапевт лечит кариес зубов, эндодонтист пломбирует корневые каналы, ортопед восстанавливает зубы коронками и винирами, хирург устанавливает имплантаты, гигиенист заботится о профилактике, ортодонт помогает взрослым и детям решить вопросы с прикусом. Многих проблем с зубами во взрослом возрасте помогает избежать качественное лечение молочных зубов, и над этим работает детский стоматолог.
Трудно представить стоматолога, совмещающего столь разноплановые специальности. Уверена — будущее за узкими специалистами. Поэтому в NEW SMILE мы выбрали именно такой путь развития, когда каждый врач достигает совершенства в выбранном направлении!
— Что помогает достичь высокого качества лечения?
— Cовокупность факторов: образование, опыт врача, наличие команды единомышленников, оснащенность клиники, качественные расходные материалы.
Интересно, что такая процедура, как изоляция зубов при помощи коффердама** (первое упоминание — в 1864 году), до сих пор в новинку для некоторых стоматологов, а следовательно, пациентов. Использование коффердама — это изоляция операционного поля от микробной агрессии, безопасная для пациента обработка зуба сильными антисептиками. Резюме: современные стоматологи — за безопасное лечение!
— А что нового в плане обезболивания?
— Лечение без боли, конечно, возможно. Применение эффективных местных анестетиков сводит к минимуму негативные эмоции во время лечения. Если предстоит плановая терапия, то лучше запланировать лечение на удобное время, настроиться на предстоящий визит. Также важно доверять врачу! Если у вас есть сомнения, задайте врачу уточняющие вопросы, остались сомнения — ищите «своего» врача.
Не буду скрывать, что, несмотря на применение новых качественных анестетиков, ультратонких игл, компьютерной анестезии, часть пациентов нуждается в применении общей анестезии — наркоза.
— Можно ли рассчитывать, что пролеченный по всем правилам зуб простоит 100 лет?
— Не стоит обольщаться и думать, что можно перехитрить природу и анатомию! Никогда пломба, имплантат, коронка, протез не заменят здорового зуба! У всего есть срок службы: пломбы, коронки, протезы нуждаются в регулярном профессиональном уходе и периодической замене. Помните об этом, когда пропускаете приглашение лечащего врача на профосмотр или профессиональную гигиену, время работает против вас.
— Как же найти стоматолога, которому можно доверить здоровье зубов?
— Найти хорошего стоматолога легко — у каждого есть 32 попытки!
* эндодонтическое лечение — лечение корневых каналов.
** коффердам — резиновый платок для изоляции зуба.
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