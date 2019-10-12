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Он составил путеводитель по Калуге

12.10.2019 21:30 0 428 Татьяна Светлова
Он составил путеводитель по Калуге

Недавно в Калуге после реставрации открыли объект культурного наследия федерального значения «Палаты Торубаева и ворота» во 2-ом Красноармейском переулке. Известен этот дом и тем, что здесь 20 лет прожил знаменитый краевед.

Из семьи священников

Малинин — автор ценнейшей книги-­путеводителя по Калуге, вышедшей в начале ХХ века. На его труды опираются и современные краеведы. А скоро — юбилейная дата: 140-летие Малинина.

Родился Дмитрий Иванович Малинин 26 октября 1879 года в селе Тарасьево Лихвинского уезда Калужской губернии. Его дед Иоанн Яковлевич и отец Иоанн Иоаннович были священниками. Мать Мария Николаевна тоже происходила из духовного сословия. А раньше на селе священники были одними из самых образованных людей. Отец будущего краеведа до принятия сана успел еще поработать учителем в местной школе. Поэтому Дмитрия Ивановича с детства приучили читать. Любовь к книгам Малинин сохранил на всю жизнь и собрал дома несколько тысяч томов книг.


Дом построен в первой половине XVIII века купцами Торубаевыми — владельцами Калужской парусной фабрики. Малинин жил здесь с 1913 по 1933 годы.

Неблагонадёжный студент

Дмитрий учился в Калужской духовной семинарии. Учился отлично, но студентом был неблагонадёжным: организовал марксистский кружок. И когда попытался поступить в Варшавский университет, его не приняли, поскольку из Калуги пришло письмо, в котором Малинина назвали опытным агитатором. Тогда Дмитрий поступает на историко-­филологический факультет Дерптского университета, а заодно посещает лекции и юридического факультета.

После учёбы на некоторое время он возвращается домой. Семья тогда уже живёт в селе Усты Козель­ского ­уезда. Малинин пишет кандидатскую работу по истории налогообложения в Московском государстве и защищает её. С 1909 года становится преподавателем Калужского реального училища. Начинает серьёзно заниматься краеведением, входит в состав  многих исторических обществ, выступает с докладами, читает лекции и пишет статьи для газет.

Чёрная полоса

В 1912 году Малинин женится на учительнице Ольге Ивановне Сиротиной. Семья девушки ему была знакома: с её братьями он учился в духовном училище. Через год у супругов рождается дочка Вера.

Малинин много работает. Заведует Губернским архивным управлением, в 20-е годы возглавляет объединённый музей.

Но в жизни начинается чёрная полоса. В течение двух лет умирают мать и отец. А жена оставляет его и вместе с дочкой уезжает навсегда в Москву. Дмитрий Иванович тяжело воспринимает разрыв и с головой уходит в работу.

Публикует переписку драматургов Островского и Со­ловьёва, выпускает книгу о Полотняном заводе, продолжает научную деятельность.

В 1926 году Малинин переносит инсульт, его частично парализовывает. В 1933 году выходит его последняя работа о пребывании в Калуге Гоголя.

Умер Малинин 26 ноября 1933 г. в своём доме, как раз в том самом, который недавно отреставрировали. Похоронен краевед на Пятницком кладбище.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество
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