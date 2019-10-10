Калуга попала в список самых матерящихся городов

Калуга попала в десятку самых матерящихся городов России. Такие данные в четверг, 10 октября, представило агентство «Интериум», проводившее исследование в социальных сетях.

По его результатам лидером оказался город Дно Псковской области. Его коэффициент упоминания мата в социальных сетях составил 1 138,87 на 10 тысяч жителей, что в разы больше по сравнению с другими лидерами рейтинга: Краснодар (89,56) и Кунгур (73,37). В первую десятку матерящихся городов также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45), Санкт-Петербург (67,11), Владивосток (62,74), Котлас (61,39) и Калуга (57,41).

Также эксперты агентства привели данные по самым матерящимся субъектам России. Здесь лидером стала Москва. В пятёрку вошли также Санкт-Петербург, Красноярский край, Псковская и Калининградская области.

На Северном Кавказе – Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия – наоборот, люди стараются писать в соцсетях культурно, не прибегая к ненормативным словам.

Агентство «Интериум» проводило анализ на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций четырёх матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября.

Уважаемые читатели, а вы ругаетесь матом? Считаете это вредной привычкой? Как реагируете, если ругаются другие? Расскажите в комментариях!