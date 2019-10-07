Калужанка завоевала титул на конкурсе «Миссис Европа-2019»

В воскресенье, 6 октября, в испанском Лас-Пальмасе завершился конкурс красоты Mrs. Europe 2019. В нем приняли участие 24 красавицы из различных стран нашего континента.

Россию в нем представляла Нина Мельникова из Калуги. Напомним, в начале года она стала ««Миссис Калуга», а летом получила титул «Первая Вице-миссис Россия».

В Испании наша землячка «2-я Вице Миссис Европа-2019».

Выиграла конкурс участница из Эстонии. Именно в этой стране пройдет конкурс в следующем году.