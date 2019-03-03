Конкурс красоты: калужанки затмили Зверева и худели с Шурой

В субботу, 2 марта, в Калуге прошёл третий ежегодный региональный отборочный тур национального конкурса красоты Missis World Russia. Самую обаятельную и привлекательную выбирали среди замужних мам. Почти из сотен претенденток по итогам кастинга было отобрано 13 участниц, но до финала дошли только сильнейшие.

Организаторы решили затмить самих себя, пригласив поп-звезду 90-х, как он сам называет себя, маэстро экстравагантности и эпатажа – Шуру.

Все Миссис в гости к нам

Если раньше перед конкурсом в фойе, прижимая букеты, нервничали родственники, то на этот раз, как по подиуму, прохаживались длинноногие красавицы в облегающих платьях на шпильках. Шампанское лилось рекой. Девушек то и дело просили попозировать перед фотокамерами.

Как оказалось, в Калугу приехали финалистки конкурса Missis World Russia различных лет. Посетила наш город и очаровательная «2-я Вице-Миссис Вселенная» Надежда Чевлытко.

Пришедший поприветствовать участниц представитель городской управы разомлел от такого количества красоток на один квадратный метр.

- Мне понравился ваш город, напомнил мне Старый Оскол, откуда я родом, - рассказала «4-я Вице-Миссис Россия Мира–2018» Анна Тихонова. – Конкурс даёт мощный стимул для саморазвития. Я желаю всем девушкам удачи.

Коронованных особ пригласили не просто так, им предстояло вручить собственный приз одной участнице.

Шоу начинается

Ведущим конкурса стал солист некогда популярной группы конца 90-х годов прошлого века «Икс-Миссия». Валентин Форостяный выскочил на сцену в строгом костюме. Очки, седые виски. Узнать в нём накаченного парня, при виде которого когда-то визжали девушки, было сложно. Надо сказать, что в новой роли он был весьма неплох: общался с залом, поддерживал девушек, да ещё успел сфотографироваться с Шурой и выложить фото в Instagram.

Участницы впервые появились на сцене в полной темноте, повернувшись спиной к залу. Поочередно прожектор освещал каждую из них. Постепенно женщины оборачивалась лицом к зрителю, в это время фонограммой звучал их голос.



Анастасия МОСИЧКИНА, 39 лет. Мама двух сыновей.



Нина МЕЛЬНИКОВА, 30 лет. Воспитывает дочь.



Яна МИТИНА, 36 лет. Двое детей.

Под лирическую музыку они делились своими сокровенными детскими воспоминаниями. Для кого-то это была мечта о новогоднем чуде, кого-то не отдали на балет, кого-то вытащил из реки брат. Конкурс-визитка получился весьма трогательным, родственники нет-нет да и смахивали слезу.

В следующий раз калужанки вышли на сцену в строгих костюмах - офисное дефиле.

Женщины двигались великолепно: четко, уверено, будто всю жизнь вышагивали по подиуму.



Ольга ТРОФИМОВА, 31 год. Воспитывает сына и дочь.



Ангелина Маркина, 28 лет.



Наталья СОБОЛЕВА, 28 лет. Называет себя «человеком-оркестром».

Затем конкурсантки предстали в спортивных легинсах и белых футболках, демонстрируя живот с кубиками.

Трудно было поверить, что некоторые из них стали мамами совсем недавно.

А в джинсах и кожанках женщины в очередной раз сорвали овации и ушли готовиться к творческому конкурсу.

На этот раз творческий конкурс, увы, был по желанию – хочешь, демонстрируй свои таланты, а хочешь – готовься к финальному дефиле. В итоге лишь три мамы блистали перед зрителями. Женщины танцевали.



Чувственный танец в исполнении Натальи СОБОЛЕВОЙ.



Нежный танец показала Ангелина Маркина.



Вообще Ольга ТРОФИМОВА увлекается восточными танцами, но на конкурсе решила исполнить грузинский народный танец. И не прогадала.

Казалось бы, конкурс только начался, а дамы буквально через час-полтора появились на сцене в вечерних образах.

До конца оставалось непонятно, как из 10 прекрасных мам жюри сможет выбрать самую-самую. Раньше всё было очевидно после творческого конкурса. Но в этом году его, считай, и не было.



В перерыве девушки фотографировались в фойе. Наталья СОБОЛЕВА и Ангелина Маркина.



Нина МЕЛЬНИКОВА с друзьями и членами своей семьи.



Анастасия МОСИЧКИНА с братом.

Мечты сбываются

А пока жюри совещалось, к зрителям вышел Шура. Пожалуй, никто не ждал его с таким трепетом как Ольга. Девушка только ради него и пришла на конкурс.

- У вас нет ручки? – обратилась она к нашему фотографу. А затем дрожащей рукой стала выводить на открытке: «Дорогой Саша, я давно мечтаю с тобой познакомиться».

- Вы не обращайте внимания на то, что на открытке написано: «С днём рождения». Он родился 20 мая. Просто другой не нашлось. Как вы думаете, стоит ли ему дарить цветы? А вдруг они Шуре не понравятся.

Всё выступления поп-певца Ольга снимала на камеру старенького телефона, подпевая каждой его композиции.

- Привет калужане! Худеем со мною! – поприветствовал зрителей Шура, призывая пускаться в пляс. Он рассказал, что несколько лет назад уже был в нашем городе. От этого концерта остались самые приятные воспоминания. А теперь, по его словам, за кулисами он чуть не ослеп от красоты калужанок.

- Я сказал Звереву, что тут короны краше! – вещал со сцены Шура.

Женщины слушали, слушали да и пошли танцевать под зажигательную музыку.

Одна из дам так разошлась, что даже забралась на сцену к Шуре. Калужанка наотрез отказывалась спускаться. Пришлось вмешаться охране.

- Вот сейчас встану и подарю цветы, - трепетала Ольга. – Только вы меня не фотографируйте, пожалуйста, я же инвалид.

Сжимая трость в одной руке, в другой – букет - девушка подошла к сцене.

- Как тебя зовут? – спросил Шура. - Оленька, потом придёшь ко мне в гримёрку. Охрана, пропустите эту девушку.

Охрана отвела Ольгу в гримёрку. Шура сфотографировался с Олей, пообщался, подарил ей свой диск…Раздача титулов и корон

А в это время на сцену для объявления победительницы пригласили всех участниц. Заключительная церемония растянулась на 40 минут. Каждый спонсор желал отметить понравившуюся ему женщину. В итоге на мам вешали ленты с названием гостиниц, печатных изданий, магазинов экзотических фруктов.

Участницы буквально утопали в подарках и лентах. Ни одна из них не осталась без внимания.



«Миссис очарование» стала Ангелина Маркина. Также ей достался титул «Народная Миссис». На официальном сайте конкурса за Ангелину проголосовало больше всего человек.



Её же отметили жюри за творческий номер, дав титул «Миссис талант».



«Миссис женственность - Светлана НИЖНИК.



«Миссис улыбка», «Миссис креатив» - Наталья СОБОЛЕВА.

«Миссис стиль» - Мельникова Нина. Ей же в подарок досталось платье, в котором Нина вышла на финальное дефиле.

Нину Мельникову отметили приглашённые королевы разных лет, вручив ленту и титул «Королевский выбор».

«Миссис шарм» - Анастасия МОСИЧКИНА.



«Миссис обаяние» - Ольга ТРОФИМОВА.



«Миссис харизма» - Вера РУМПЛЕР.



«Миссис нежность» - Виктория ЛЫСЕНКО.



«Миссис грация» - Яна МИТИНА.



Вполне ожидаемо, что титул «Супер мама» достался Елене МОЛОНОСОВОЙ. Ведь она - единственная участница, у которой четверо детей.



Виктория ЛЫСЕНКО - «2-я Вице-Миссис».



Яне МИТИНОЙ достался титул «1-я Вице-Миссис».



А победительницей стала Нина МЕЛЬНИКОВА. К слову, именно её, как самую отзывчивую отметили сами участницы конкурса, вручив титул «Миссис дружба». Между прочим, третий год подряд победительницей оказывается темноволосая красавица.

Нина уже этим летом будет представлять наш регион на национальном конкурсе красоты Missis World Russia.