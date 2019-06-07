«Миссис Россия-2019»: красивей калужанки только омичка

В четверг, 6 июня, в Москве прошёл финал конкурса красоты Mrs Russia World. В нём приняли участие замужние женщины от 18 до 50 лет со всех уголков страны.

Калугу представляла «Миссис Калуга 2019» Нина Мельникова, победительница регионального конкурса и «2-я Вице Миссис Калуга-2019» Виктория Лысенко.

В итоге главный титул достался Екатерине Кузнецовой из Омска, а калужанка Нина Мельникова заняла второе место и стала «Первой Вице-миссис Россия».

Победительница будет представлять нашу страну на международном конкурсе.

Напомним, что Нине Мельниковой 30 лет, по образованию она юрист.