«Миссис Россия-2019»: красивей калужанки только омичка

В четверг, 6 июня, в Москве прошёл финал конкурса красоты Mrs Russia World. В нём приняли участие замужние женщины от 18 до 50 лет со всех уголков страны.
Калугу представляла «Миссис Калуга 2019» Нина Мельникова, победительница регионального конкурса и «2-я Вице Миссис Калуга-2019» Виктория Лысенко.
В итоге главный титул достался Екатерине Кузнецовой из Омска, а калужанка Нина Мельникова заняла второе место и стала «Первой Вице-миссис Россия».
Победительница будет представлять нашу страну на международном конкурсе.
Напомним, что Нине Мельниковой 30 лет, по образованию она юрист.
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