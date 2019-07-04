Кто в Калуге всем милее: публикуем июньский рейтинг калужских сайтов

Как мы уже писали, начиная с мая, мы начали публиковать рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует сайты по популярности в Калужском регионе.

Сегодня мы публикуем данные за июнь.

Но прежде стоит еще раз напомнить, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы, естественно, не попадут.

Сайты, участвующие в рейтинговании «Лайфинтернета», разбиты по категориям. Так как наибольшая активность наблюдается в разделах «Города и регионы» и «Новости и СМИ», мы решили публиковать три ТОПа: рейтинг раздела «Города и регионы», раздела «Новости и СМИ» и все сайты скопом.

По сравнению с июнем показатели традиционно упали. Сказывается сезонность – с наступлением лета и периода отпусков посещаемость практически всех ресурсов Сети начинает плавно падать, и, как правило, достигает дна падения к августу-сентябрю. После чего вновь начинает постепенно расти, выходя на пик ближе к зиме и держать на нём вплоть до весны. Как правило, до майских праздников, с окончанием которых эта история заходит на новый круг.

Будет ли в этом году также, или же возникнут некие аномальности, которые нет-нет, да случаются, мы узнаем, когда придёт нужное время. А пока - итоги июня.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

Прежде, чем переходить к следующему ТОПу, стоит особо отметить одно существенное изменение в сравнении с майской статистикой.

В мае сайт kaluga-poisk.ru участвовал в рейтинге «Новости и СМИ», однако в июне предпочёл перейти в раздел «Города и регионы». На наш взгляд, решение абсолютно логичное и правильное. Всё-таки быть первым гораздо приятнее, чем вечно вторым, согласитесь.

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

В связи с уходом в «Города и регионы» изменился и ТОП раздела «Новости и СМИ». Здесь на вторую строчку, обогнав сайт телекомпании «Ника-ТВ», взобралось ИА «Калужские новости», а третья осталась за сайтом «Калуга24», который также потеснил одного из майских лидеров.

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

Однако посещаемость – не единственный показатель, характеризующий интернет-сайт.

Напомним, в прошлом году Яндекс ввёл новый инструмент под названием ИКС – индекс качества сайтов. Он пришёл на смену устаревшему ТИЦ – тематическому индексу цитирования – и показывает, собственно, именно то, о чем и говорится в расшифровке аббревиатуры – качество сайта.

Потому ежемесячно мы будем публиковать данные ИКС сайтов-лидеров. Благо сам Яндекс обновляет этот показатель тоже ежемесячно.

Правда, ради объективности мы исключаем из ранжира калужские разделы федеральных сайтов, которые присутствуют в рейтингах выше. Потому что ИКС работает так, что показывает индекс всего сайта в целом, и для каждой страницы или поддомена он одинаков.

К примеру, ИКС лидера раздела «Города и регионы» 2gis.ru/Kaluga и ИКС головного сайта 2gis.ru абсолютно одинаковы – 34 000.

Также как и ИКС домена третьего уровня kaluga.cian.ru точно такой же как и ИКС домена cian.ru – 22 000.

Так что в выборке ниже – только 10 сайтов, работающих на калужском интернет-поле со своим собственным доменом. Они отсортированы согласно занятым в июне местам в рейтинге «Лайфинтернета».

Справедливости ради стоит сказать, что ИКС лидера рейтинга упал с 5200 в мае месяце до 5100 в июне. Однако колебания плюс-минус 100 баллов отмечаются практически после каждого обновления ИКСа у многих сайтов, в том числе и из списка выше, и не свидетельствуют о сколь-нибудь серьезном ухудшении или улучшении качества сайта. Вполне возможно, что и нынешние колебания тоже связаны с сезонностью и общим падением посещаемости, но точно это знают только составители алгоритма ИКСа.

На этом у нас всё, до встречи в августе.