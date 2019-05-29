Пора на море: в черте Калуги купаться запретили почти везде

На днях калужский Роспотребнадзор опубликовал постановление под названием «Об обеспечении эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2019 году».
В нём главный санитарный врач региона Светлана Рожкова рассказала об итогах проверки зон массового купания калужан. Выяснилось, что в большинстве мест этого делать нельзя из-за неудовлетворительного качества воды.
В связи с этим было запрещено купание в следующих водоёмах:
С полным текстом постановления можно ознакомиться, скачав его по ссылке: Постановление «Об обеспечении эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2019 году»
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