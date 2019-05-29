Пора на море: в черте Калуги купаться запретили почти везде

На днях калужский Роспотребнадзор опубликовал постановление под названием «Об обеспечении эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2019 году».

В нём главный санитарный врач региона Светлана Рожкова рассказала об итогах проверки зон массового купания калужан. Выяснилось, что в большинстве мест этого делать нельзя из-за неудовлетворительного качества воды.

В связи с этим было запрещено купание в следующих водоёмах:

река Ока в черте г. Калуги

пруд д. Вырка Верхняя,

Рождественские пруды

река Угра (у моста Калуга- Воротынск),

Яченское водохронилище

река Суходрев на территории Дзержинского района,

река Протва на территории Боровского и Жуковского районов,

река Истья на территории Боровского района

река Шаня на территории Дзержинского района

озеро Резвань

река Угра на территории поселка Товарково.

С полным текстом постановления можно ознакомиться, скачав его по ссылке: Постановление «Об обеспечении эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2019 году»