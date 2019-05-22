Детские сады станут работать по субботам

Российские чиновники — в лёгкой панике: наметившаяся в 2018 году тенденция к снижению рождаемости (она уменьшилась на 5,2% по сравнению с 2017-м) продолжилась в 2019-м. В первые три месяца года более половины субъектов РФ показали резкий демографический спад. В их числе и Калужская область.

Эхо 90-х

Этой теме была посвящена встреча за «круглым столом», которая состоялась недавно в «Точке кипения». Поучаствовать в обсуждении пригласили специалистов минтруда, здравоохранения, врачей, журналистов, мам, студентов. По данным Росстата, в I квартале число новорождённых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 342.

— Если динамика сохранится такой же, как в январе-марте 2019 года, то мы выйдем на минус 1500 рождений, — сказал на встрече министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ. — Для Калужской области это действительно очень критичная величина.

Одной из основных причин демографического кризиса является существенное снижение числа женщин детородного возраста.

— В среднем ежегодно их становится меньше на 2 тысячи, — говорит Павел Коновалов. — По прогнозам экспертов, к 2020–2030 годам численность женщин фертильного возраста уменьшится ещё больше, что связано с демографическими кризисами конца 80 90-х годов. Это не только наша — это общероссийская проблема.

Отложенные роды

— С рождением третьих и последующих детей ситуация относительно благополучная, — продолжает глава регионального минтруда. — Стабильный рост рождения таких детей наблюдался даже в 2018 году, когда общая рождаемость снижалась. Резкий спад идёт по первым и вторым рождениям. Ещё одна тенденция последних лет — женщины в возрасте до 30 лет откладывают первые роды. Средний возраст мам, рожающих впервые, за последнее десятилетие сместился с 24 до 27–28 лет. Вопрос: почему есть фактор отложенных рождений? Почему падает интенсивность рождения вторых детей? Для этого нужны какие-то дополнительные стимулы?

Поддержать немногодетных

По словам Павла Коновалова, усилия властей в первую очередь были направлены на поддержку многодетных семей. Ежегодно из областного бюджета на это тратится 1,6 млрд. рублей.

Присутствовавшие на встрече мамы, которые растят одного-двоих детей, подтвердили: в поддержке нуждаются в том числе и немногодетные родители, особенно в период, когда ребёнку исполняется полтора год и до его трёх лет. В финансовом плане он для многих семей самый сложный, поскольку денежное пособие маме уже не выплачивается, при этом выйти на работу она не всегда может из-за отсутствия мест в яслях.

– Как маме мне хотелось бы получать ежемесячное пособие на второго ребёнка после полутора лет в размере, равном хотя бы прожиточному минимуму, установленному в области на детей в возрасте до 14 лет, — говорит калужанка Елена АРХИПОВА, воспитывающая двоих детей. — Получать эти выплаты я хотела бы по крайней мере до момента, пока ребёнок не пойдёт в детский сад. Кроме того, хочется, чтобы ипотека хотя бы частично софинансировалась со стороны города или области. Я думаю, эти меры для многих семей стали бы хорошим стимулом для рождения вторых, третьих и последующих детей.

Менеджер или мама?

Сложная материальная ситуация не единственная причина, по которой семьи решают ограничиться рождением одного малыша.

— Когда мама выходит на работу, она вынуждена сидеть с ребёнком на больничном, — говорит заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. — На детей в возрасте до 7 лет оплачивается только 60 дней бюллетеня, старше 7 лет — 45 дней, а потом родители сидят за свой счёт. Вот это та проблема, которую хотелось бы решить. Больничный должен оплачиваться маме полностью. Нужно каким-то образом стимулировать к этому работодателей и фонд ОМС. Кроме того, мамам с детьми нужно давать возможность смещать рабочий день без ущерба для её зарплаты, чтобы она могла забрать ребёнка из детского сада пораньше. То есть нужно развивать лояльность работодателей к мамам.

Мамы — участницы «круглого стола» — эту идею активно поддержали. Многие женщины сталкиваются с тем, что руководители предприятий негативно относятся к «детским» бюллетеням. Кстати, возможно, отчасти по этой причине девушки, выходя замуж, не торопятся рожать.

— В нашей среде, став менеджером, легко стать мамой. Но, став мамой, крайне тяжело стать менеджером, — считает главный врач Калужского областного центра медицинской профилактики Андрей ШИШОВ. — Работодателя, к сожалению, больше интересует прибыль предприятия, поэтому он не хочет видеть у себя в работниках менеджера с ребёнком, особенно маленьким. Поэтому нужно сделать так, чтобы молодая девушка знала, что, родив первого, второго и даже третьего ребёнка, она сможет и дальше строить свою карьеру.

— На данный момент для меня это неочевидно, — ответил Павел Коновалов. — Я хотел бы отдельно встретиться с работодателями и поговорить с ними об этом.

О культуре семейного отдыха

Ещё говорили на встрече о том, что в регионе не сформирована среда, доброжелательная к семьям с детьми. Многие магазины, учреждения не приспособлены к тому, чтобы туда могли прийти мамы с малышами. Семья с детьми, особенно маленькими, всё ещё воспринимается в обществе как некая помеха и раздражитель.

— У нас в принципе отсутствует культура поддержки родителей с детьми, — убеждена тележурналист, мама семерых детей Марина ГЛУШЕНКОВА. — Современные родители хотят оставаться мобильными, посещать интересные мероприятия. Но той же многодетной семье накладно в полном составе сходить, например, в кино. Нужно формировать культуру семейного отдыха, чтобы он везде приветствовался, потому что семейный отдых укрепляет отношения и косвенно способствует увеличению рождаемости.

Ясли для двухмесячных

— Большим плюсом для современных родителей стали бы группы кратковременного пребывания в шаговой доступности для детей от двух месяцев, — говорит директор МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги Эльвира КАПИТОНОВА. — Мама могла бы оставить там малыша на 2–4 часа и потратить это время на то, чтобы сходить в магазин, спортивный клуб, салон красоты. Конечно, нужно развивать институт нянь.

Кстати, по словам Эльвиры Капитоновой, в скором времени детские сады будут работать в более удобном для родителей формате: график их работы удлинят, возможно, рабочим днём станет суббота.

Абонемент в спортзал для молодой мамы

По мнению Ильи Совакова, все перечисленные выше меры способны стимулировать только рождение вторых и третьих детей. Но повлиять на решение родить первого ребёнка они не могут.

— На сегодняшний день нет ни одной статистически достоверной технологии, способной повлиять на решение родить первого ребёнка. Здесь могут стимулировать только деньги. Ханты-Мансийск вышел из этого положения: первый ребёнок — миллион, второй — два. Но мы прекрасно понимаем, каковы объёмы бюджета этого региона и нашего.

Замминистра всё же предложил взять на заметку опыт Индии, где государство поощряет молодые пары, родившие ребёнка в первые два года брака. Например, супруги могут пройти бесплатное обследование по беременности, получить сертификат в спортклуб.

– Может быть, и у нас предусмотреть для семей, где дети родились в первые полтора-два года после вступления в брак, какие-то бонусы? — предложил Илья Соваков. — Допустим, мама родила и получила годовой абонемент в спортзал.

Организаторы встречи — специалисты минтруда — все предложения записали, пообещав их проработать. Как скоро они могут быть реализованы, речи пока не идёт.

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Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.