Обнинский врач-онколог собирается стать автомойщиком

Во вторник, 23 апреля, в апелляционном суде состоялось заседание по делу обнинского врача-онколога Павла Свиридова. Напомним, что его признали виновным в получении взяток за проведение высокотехнологичных операций. Следствие считает, что врач 24 раза брал взятки на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей. По версии врача, он расходовал эти деньги на материалы, которых якобы не хватало.

Сначала онколога приговорили к 4 годам условно. Он должен был выплатить штраф в 5 миллионов рублей, ему было запрещено занимать определенные должности в больницах в течение 3 с половиной лет.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и просила суд увеличить штраф до 25 миллионов рублей, а также заменить 4 условных года на 10 реальных.

Как сообщил 23 апреля ресурс obninsk.name, апелляционный суд приговор смягчил. Врачу назначили 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 4,5 миллиона рублей. Также Свиридов лишен права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

Журналисты поинтересовались у врача, чем он собирается заниматься, не думает ли в последующем вернуться в профессию.

- Никогда. Работа Центра приостановлена, ничего невозможно делать. При таком финансировании работа невозможна. Пойду машины мыть на мойке, - ответил Свиридов.

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