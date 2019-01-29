Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 29 января
$ 65.93 0.01
75.19 0.56
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу

29.01.2019 17:05 0 739 Дмитрий Ивьев
Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе Обнинский городской суд вынес приговор заведующему Центра брахитерапии рака предстательной железы Павлу Свиридову. Врача-онколога признали виновным в 24 коррупционных преступлениях: получении взяток, мошенничестве, попытках получить взятку. Суд установил, что в 2015-16 годах он брал с пациентов от 50 до 400 тысяч рублей за лечение с помощью лучевой терапии с использованием изотопа йода и за содействие в получение квоты на лечение.

Свиридова наказали штрафом в 5 миллионов рублей и 4 годами колонии условно. Однако такой приговор не устроил прокуратуру. В понедельник, 28 января, он был обжалован.

- При назначении условного наказания суд не учел, что виновный не возместил ущерб, причиненный им мошенническими действиями в отношении четырех пациентов; в содеянных 24 преступлениях не раскаялся, следовательно, учитывая повышенную общественную опасность совершенных коррупционных преступлений и личность виновного, подсудимому необходимо было назначить наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает 29 января прокуратура Калужской области.

Ведомство просит суд изменить приговор, увеличив штраф до 25 миллионов рублей и заменив 4 условных года на 10 реальных.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Владелица «резиновой квартиры» попалась на взятке 29.01.2019 12:52

Незнакомцы помогли вытолкать машину из сугроба и убили водителя 27.01.2019 20:16

Мусор в Товарково: за крупную взятку завели уголовное дело 24.01.2019 16:20

На женщину напали по наводке: подробности зверской истории 24.01.2019 15:55

Женщина облила кислотой работницу кредитной организации 21.01.2019 12:34

Народные новости
1661 6
hunter
4182 43
Sony
2568 22
bismark318

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 30 января, 10:00
Контактная выставка "Федерация кошек"
Панорама, ТЦ
ср 30 января, 18:00
"Прафилактика рака, мифы, вопросы", факты
Калуга

Для детей

чт 31 января, 10:00
Космодрайв - космический парк
Калуга
вс 03 февраля, 11:00
Сказка Палочка-выручалочка
Калуга
вс 03 февраля, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
пт 08 февраля, 14:00
Тематическая программа для подростков "Белый попугай"
Дубрава, ДК

Концерты

пт 01 февраля, 19:30
Концерт Гуши Катушкина.
Небо, антикафе
пт 01 февраля, 21:00
Концерт группы «Очелье сороки»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 февраля, 17:00
Тимур Шаов
Дом музыки
сб 02 февраля, 19:00
Иван Абрамов. Сольный концерт
Арена КТЗ, ДК

Кино

Волки и Овцы: Ход свиньей
Астерикс и тайное зелье
Т-34
Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители
Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.