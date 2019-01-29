Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе Обнинский городской суд вынес приговор заведующему Центра брахитерапии рака предстательной железы Павлу Свиридову. Врача-онколога признали виновным в 24 коррупционных преступлениях: получении взяток, мошенничестве, попытках получить взятку. Суд установил, что в 2015-16 годах он брал с пациентов от 50 до 400 тысяч рублей за лечение с помощью лучевой терапии с использованием изотопа йода и за содействие в получение квоты на лечение.
Свиридова наказали штрафом в 5 миллионов рублей и 4 годами колонии условно. Однако такой приговор не устроил прокуратуру. В понедельник, 28 января, он был обжалован.
- При назначении условного наказания суд не учел, что виновный не возместил ущерб, причиненный им мошенническими действиями в отношении четырех пациентов; в содеянных 24 преступлениях не раскаялся, следовательно, учитывая повышенную общественную опасность совершенных коррупционных преступлений и личность виновного, подсудимому необходимо было назначить наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает 29 января прокуратура Калужской области.
Ведомство просит суд изменить приговор, увеличив штраф до 25 миллионов рублей и заменив 4 условных года на 10 реальных.
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