Талантливому врачу и взяточнику дали 4 года и назначили штраф 5 миллионов рублей

Как мы уже писали, приговор обнинскому врачу Павлу Свиридову начали зачитывать утром. И стало понятно, что его признают виновным. Так и получилось в итоге.

Бывшего заведующего Центра брахитерапии рака предстательной железы ФГУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России» Павла Свиридова признали виновным в 24 коррупционных преступлениях: получении взяток, мошенничестве, попытках получить взятку.

В 2015-16 годах врач-онколог брал с пациентов от 50 до 400 тысяч рублей за лечение с помощью лучевой терапии с использованием изотопа йода и за содействие в получение квоты на лечение.

- Некоторые пациенты не знали, что лечение в Центре проводится за счёт бюджета, другим же заведующий сообщал, что деньги необходимы для приобретения недостающих материалов, - сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Причем реально купить материалы врач не мог: частным лицам радиоактивные препараты не продают, а в больнице не было нехватки источников для облучения.

На суде врач пытался оправдаться, что цена квоты не соответствует реальным затратам на лечение. Но оказалось, что Свиридов оформлял лечение пациентов в два этапа. Соответственно на каждого получалось по 2 квоты. В итоге получался даже профицит и цена квоты оказывалась выше реальной стоимости лечения. Причем когда стоимость квоты была уменьшена на федеральном уровне, другие медучреждения начали закупать отечественные микроисточники радиации, которые стоили примерно в два раза дешевле используемых Свиридовым, и тем самым снизили стоимость лечения.

Онколога приговорили к 4 годам условно. Он также должен выплатить штраф в 5 миллионов рублей, ему запрещено занимать определенные должности в больницах в течение трех с половиной лет.