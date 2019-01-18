Онкологу-взяточнику Свиридову зачитывают приговор

В эти часы, 18 января, в суде Обнинска проходит зачитывание приговора известному врачу-онкологу обнинского онкохирурга-брахитерапевта клинической больницы №8 Павлу Свиридову.
Как мы уже писали, его обвиняют во взяточничестве. По версии следствия и прокуратуры, Свиридов брал деньги за квоты на операции. Врачу вменяют в вину 24 эпизода.
Как передает наш корреспондент из зала суда, присутствующим уже понятно, что приговор будет обвинительным. Какое наказание назначит суд, должно стать известным ближе к вечеру. Читка приговора ориентировочно продлится еще несколько часов.
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