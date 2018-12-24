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Синдром одиночества: 50% вечерних вызовов «Скорой» оказываются ложными

24.12.2018 15:00 4 450 Елена Французова
Синдром одиночества: 50% вечерних вызовов «Скорой» оказываются ложными

Около 30% дневных и до 50 % вечерних вызовов «Скорой» оказываются ложными. За помощью обращаются пожилые люди, страдающие синдромом одиночества, сообщили в понедельник, 24 декабря, на заседании калужского областного правительства.

- Не проще ли было всё-таки усилить работу участковых врачей, - предложил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Чтобы врач скорой медицинской помощи, да он не имеет право не выехать, выехал, но чтобы из автомобиля он получил консультацию участкового врача. Насколько обоснован вызовов может быть. Врач-то знает, по крайне мере, он должен знать. Ухудшение здоровья или ещё что-то, что может случиться. Потому что наблюдает он.

- Мы активизируем работу диспетчерских служб, у нас будет консультация по телефону. Понятно, что, если вызов экстренный – падение с высоты и так далее [надо срочно выезжать], - ответил региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ. - Мы рассчитываем, что в беседе с вызывающим это определится... У нас целая программа, направленная на кадровое усиление, на обучение, будут и объезды.

- Хороший участковый врач на своем участке, в принципе, по большому счёту на каждый вопрос, который задаст врач «Скорой помощи», может дать достаточно исчерпывающий ответ и сказать: «Да, туда надо ехать немедленно, поторопитесь!» или скажет: «Подождите, я сейчас сама ему позвоню». Позвонит, всё выяснит и перезвонит в автомобиль «Скорой помощи», - считает Артамонов. - Вот этой работы нам не хватает.

Баранов пообещал эту работу провести в рамках модернизации системы здравоохранения.

Уважаемые читатели! А вам приходилось вызывать «Скорую»? Как быстро врачи приезжали? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество
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