ТОП настроений: раздельный сбор мусора, комфортный город, «шарик» и УК-банкрот

Доброго времени суток, дорогие читатели кп40. Продолжаем обозревать новости, которые вызвали у наших читателей больше эмоций, чем другие и предлагаем третий ТОП настроений. Напомним, он составляется по данным «Ленты настроения» и включает в себя обзор новостей, которые больше других порадовали, огорчили, возмутили читателей или вызвали у них самую неоднозначную реакцию.

Новостью, которая порадовала наших читателей больше других, стала весть из Обнинска о том, что там установят около 30 контейнеров для стекла. Наукоград активно переходит на раздельный сбор мусора. Причем, 24 контейнера уже установили.

Может показаться парадоксальным, но больше всего наших читателей возмутило попадание Калуги в список городов с высоким качеством жизни. Рейтинг опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Вроде бы радоваться должны, ан нет – не поверили калужане этим данным и посчитали их профанацией. Считают, что должны жить лучше, а не как сейчас.

Может показаться диким, что больше других наших читателей опечалила новость о том, что «шарик» вновь, как и в старые добрые времена, покроют медью. Однако опечалило калужан не это, а дела давно минувших дней. В комментариях к публикации они вспоминали тяжелые 90-е, когда местные, чтобы прокормить себя и семью, снимали медь и сдавали на металлолом.

Со смешанными чувствами калужане встретили известие о банкротстве одной из крупнейших управляющих кампаний Калуги: МУП УК МДЖ Московского округа. Коммунальщики задолжали поставщикам огромные суммы. В итоге его ликвидируют.