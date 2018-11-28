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Крупнейшую управляющую компанию ликвидируют в Калуге

28.11.2018 14:48 1 1012 Дмитрий Ивьев
Крупнейшую управляющую компанию ликвидируют в Калуге

Вопрос ликвидации МУП «УК МЖД Московского округа» рассмотрели в среду, 28 ноября, депутаты городской думы Калуги. Это на данный момент крупнейшая в городе управляющая компания. Но уже долгое время она находится в предбанкротном состоянии.

Убытки предприятия в 2018 году составили 53 миллиона рублей, кредиторская задолженность МУПа перед поставщиками ресурсов, подрядчиками и ГЖИ составляет 159 миллионов рублей. Как пояснили 28 ноября в пресс-службе городской думы, такое положение связано с тем, что МУП обслуживает практически весь ветхий жилой фонд.

В настоящее время имущество предприятия арестовано, а расчётные счета – заблокированы.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ на заседании рассказал, что горуправой принято решение о ликвидации муниципального предприятия и передаче его функций муниципальному бюджетному учреждению.

Ликвидация МУП «УК МЖД Московского округа» будет проходить параллельно с процедурой банкротства предприятия, часть имущества МУПа будет использована для погашения задолженности.

В управлении нового МБУ планируется оставить только ветхий жилой фонд, остальные дома будут по конкурсу переданы коммерческим управляющим компаниям.

Дмитрий Разумовский сообщил, что деятельность нового учреждения не ограничится содержанием ветхого жилого фонда, в муниципальное задание планируется включить содержание жилого фонда, находящегося в собственности города, также учреждение займётся ремонтом, содержанием и благоустройством дворовых территорий, озеленением, содержанием детских площадок и предоставлением платных услуг населению.

Также новое МБУ будет по мере возможности производить ремонт находящегося в обслуживании ветхого жилого фонда для последующей его передачи управляющим компаниям.

Для создания нового муниципального бюджетного учреждения потребуется порядка 30 миллионов рублей для оснащения новой техникой, помещениями и персоналом. Также учреждению ежемесячно потребуются бюджетные субсидии в размере порядка 3,6 миллиона рублей.

Завершить работу по созданию МБУ планируется в течении трёх месяцев.

По итогам обсуждения городские депутаты поддержали решение городской управы о ликвидации муниципального предприятия «УК МЖД Московского округа» и передачи его функций муниципальному бюджетному учреждению.

Уважаемые читатели! А вы довольны работой своей управляющей компании? Расскажите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка дмитрий разумовский
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