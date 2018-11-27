Около 30 контейнеров для сбора стекла поставят в Обнинске

27.11.2018 11:12 164

В Обнинске планируют поставить около 30 специальных контейнеров для раздельного сбора стекла, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

Сейчас в городе уже установлены 24 контейнера.

Сбор стекла в отдельные контейнеры один из этапов по внедрению системы раздельного сбора мусора в Обнинске.