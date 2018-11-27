Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 27 ноября
$ 66.51 0.84
75.57 0.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калуга попала в список городов с высоким качеством жизни

27.11.2018 12:43 5 587 Дмитрий Ивьев
Калуга попала в список городов с высоким качеством жизни

Калуга попала в группу городов с высоким качеством жизни населения, заняв 12 место. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве России, опубликованном 26 ноября.

Выше нашего города только Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут и Краснодар.
 
В основе этого рейтинга - результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Кроме того, использовались данные Росстата.

Оценки выставлялись по следующим категориям:

  • Качество медицинского обслуживания;
  • Состояние дорожного хозяйства;
  • Развитие культуры и образования;
  • Работа ЖКХ и объем жилищного строительства;
  • Оценка работы городских властей;
  • Оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода.

Отметим, что у Калуги самые высокие показатели среди всех городов в пункте «Оценка работы городских властей».

Уважаемые читатели! А как бы вы оценили жизнь в Калуге? Что вам нравится? Что хотелось бы улучшить?Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Пять лет ждут: в Турынино до сих пор не открылась детская поликлиника 27.11.2018 12:23

Средняя зарплата упала в Калуге 26.11.2018 15:49

Многодетный министр пожаловалась, что большие семьи ассоциируются с малоимущими 26.11.2018 15:37

ТОП-настроений: какие новости прошедшей недели возмущали, огорчали и радовали калужан 26.11.2018 14:09

Горе луковое: как спасти овощ от болезней 24.11.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 ноября, 18:00
Бесплатные кинолектории для всей семьи
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь
вс 02 декабря, 16:00
Фестиваль любительских театров «Пять вечеров»
Калужская область
сб 08 декабря, 12:00
XXII межрегиональный турнир по игре "Что? Где? Когда?"
Демонстрационный-выставочный комплекс администрации губернатора области

Для детей

ср 28 ноября, 19:00
"Сказки с оркестром". А.Экзюпери "Маленький принц"
Дом музыки
сб 01 декабря, 13:00
Мастер-класс Открытка бисером
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 02 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония
ср 05 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров

Концерты

ср 28 ноября, 19:00
Сказки с оркестром. "Маленький принц"
Дом музыки
сб 01 декабря, 17:00
"Снег идет..."
Дом музыки
чт 29 ноября, 19:00
Хор Валаамского монастыря. Программа «Есенин»
Филармония
пт 30 ноября, 19:00
Radio tapok
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Ральф против интернета
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Апгрейд
Вдовы
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

Вчера 10:57
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Особенность минитрактора Jinma 3244

Как выбрать хороший плед?

Как получить налоговый вычет на покупку квартиры?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.