Калуга попала в список городов с высоким качеством жизни

Калуга попала в группу городов с высоким качеством жизни населения, заняв 12 место. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве России, опубликованном 26 ноября.
Выше нашего города только Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут и Краснодар.
В основе этого рейтинга - результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Кроме того, использовались данные Росстата.
Оценки выставлялись по следующим категориям:
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Отметим, что у Калуги самые высокие показатели среди всех городов в пункте «Оценка работы городских властей».
Уважаемые читатели! А как бы вы оценили жизнь в Калуге? Что вам нравится? Что хотелось бы улучшить?Пишите в комментариях!
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