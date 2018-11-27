Калуга попала в список городов с высоким качеством жизни

Калуга попала в группу городов с высоким качеством жизни населения, заняв 12 место. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве России, опубликованном 26 ноября.

Выше нашего города только Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут и Краснодар.



В основе этого рейтинга - результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Кроме того, использовались данные Росстата.

Оценки выставлялись по следующим категориям:

Качество медицинского обслуживания;

Состояние дорожного хозяйства;

Развитие культуры и образования;

Работа ЖКХ и объем жилищного строительства;

Оценка работы городских властей;

Оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода.

Отметим, что у Калуги самые высокие показатели среди всех городов в пункте «Оценка работы городских властей».

Уважаемые читатели! А как бы вы оценили жизнь в Калуге? Что вам нравится? Что хотелось бы улучшить? Пишите в комментариях!