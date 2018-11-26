Средняя зарплата упала в Калуге

В октябре средняя начисленная зарплата в Калуге упала до 42 400 рублей. Такие данные на днях опубликовал Калугастат. Учитываются, напомним, только предприятия с 15 и более работниками.

В предыдущем месяце средняя зарплата в нашем городе была выше – 43 250 рублей.

Цены за месяц выросли на 0,6%.

Оборот розничной торговли за месяц вырос на 8,8%.

Уважаемые читатели! А как за месяц изменилась ваша зарплата? Пишите в комментариях!