Средняя зарплата превысила 43 тысячи рублей

Средняя начисленная зарплата в Калуге в сентябре 2018 года составила 43 250 рублей. Такие данные опубликовал на днях Калугастат. Данные учитывают только предприятия с 15 и более работниками.
По сравнению с предыдущим месяцем, зарплата выросла на 2%, по сравнению с сентябрем 2017 года – на 7,1%.
Инфляция за месяц составила 0,2%, за 2018 год – 2,4%.
Объём розничной торговли упал за месяц на 7,5%.
Средняя зарплата в Калуге в сентябре 2018 года составила 43 250 рублей. А сколько заработали вы?
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