Средняя зарплата превысила 43 тысячи рублей

Средняя начисленная зарплата в Калуге в сентябре 2018 года составила 43 250 рублей. Такие данные опубликовал на днях Калугастат. Данные учитывают только предприятия с 15 и более работниками.

По сравнению с предыдущим месяцем, зарплата выросла на 2%, по сравнению с сентябрем 2017 года – на 7,1%.

Инфляция за месяц составила 0,2%, за 2018 год – 2,4%.

Объём розничной торговли упал за месяц на 7,5%.

Средняя зарплата в Калуге в сентябре 2018 года составила 43 250 рублей. А сколько заработали вы? Меньше 10 тысяч 10-20 тысяч 20-30 тысяч 30-40 тысяч 40-50 тысяч Более 50 тысяч Голосование заканчивается 07/11/2018