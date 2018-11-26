ТОП-настроений: какие новости прошедшей недели возмущали, огорчали и радовали калужан

Доброго времени суток, дорогие читатели кп40. Сегодня мы презентуем первый выпуск нашего нового рейтинга ТОП настроений.

Это обзор новостей, которые мы отобрали на основе данных, полученных от статистики ленты настроения. Какие новости порадовали на этой неделе больше остальных, какие возмутили, опечалили или вызвали смешанные эмоции – все это в нашем сегодняшнем обзоре.

Начнем с новости, которая порадовала больше других.

В Калуге под машину попала собака Марта, которая часто помогала отряду «Лиза Алерт» искать пропавших людей. Но радость-то не в этом, если вы здоровый человек, конечно. А в том, что калужане мгновенно откликнулись на призыв помочь Марте и всем миром скинулись ей на операцию в одной из московских ветклиник! Верная помощница поисковиков успешно перенесла её и идет на поправку.

Самое большое возмущение вызвала новость о том, что на месте сгоревшего общежития на Хрусталке будут строить магазин, хотя губернатор попросил застройщика сделать там автопарковку. Но застройщик решил, что сначала будет магазин, а парковка – как-нибудь потом. Хочется, конечно, надеяться на лучшее, но, как показывает практика, к «потом» у нас со временем частенько любят добавлять «может быть».

Больше всего опечалило наших читателей новость о том, что ушел из жизни гитарист и композитор Иван Смирнов. Он стал любимцем калужских меломанов благодаря фестивалю «Мир гитары», одной из главных звёзд которого Иван Николаевич был много лет.

Покойся с миром, музыкант-виртуоз. Мы не забудем тебя.

И завершаем наш ТОП новостью, которая вызвала самую неоднозначную реакцию калужан.

Это весть о том, что на Терепце и в Турынино начали строить скверы, до того, как торги провели, и с подрядчиком заключили договор. Главный сакральный вопрос, о который читатели ломали копья в комментариях: «Можно ль добро творить, закон поправ, или попрать добро законом надоть?!»

На этой ноте мы и закончим наш обзор. До встречи на следующей неделе. И не забывайте делиться своим настроением с новостями при помощи «Ленты настроения».