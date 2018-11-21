Вместо обещанной парковки на Хрустальной построят магазин

Как мы рассказывали, по просьбе жителей улицы Хрустальной губернатор Калужской области Анатолий Артамонов распорядился снести сгоревшее ветхое общежитие, а также проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной парковки. На снос общежития из бюджета Калуги выделили шесть миллионов рублей. В августе его начали сравнивать с землёй. Вскоре от общаги ничего не осталось. Но долгожданная парковка в этом месте так и не появилась. И, как выяснилось на градостроительном совете во вторник, 21 ноября, не появится.
Директор по строительству одной из компаний Александр ПРИЛУЦКИЙ рассказал, что на месте общежития будет магазин. Парковку же планируют построить в этом микрорайоне чуть ниже - на месте полуразрушенного долгостроя, при условии, что к этому месту сделают проезд.
Кроме того, по словам Прилуцкого, планируется построить дорогу вдоль школы № 22. На втором этапе строительства её соединят с улицей Маршала Жукова.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Автобусы №93 поедут по новому расписанию 15.11.2018 16:32
Улицу Чебышева опять перекроют 13.11.2018 17:21
Рейтинг российских дорог: куда попали Калуга и Обнинск 11.11.2018 11:48
Стало известно, когда откроется Южный обход 11.11.2018 09:40
На участке улицы Луначарского запретят остановку 07.11.2018 09:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: