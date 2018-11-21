Вместо обещанной парковки на Хрустальной построят магазин

Как мы рассказывали, по просьбе жителей улицы Хрустальной губернатор Калужской области Анатолий Артамонов распорядился снести сгоревшее ветхое общежитие, а также проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной парковки. На снос общежития из бюджета Калуги выделили шесть миллионов рублей. В августе его начали сравнивать с землёй. Вскоре от общаги ничего не осталось. Но долгожданная парковка в этом месте так и не появилась. И, как выяснилось на градостроительном совете во вторник, 21 ноября, не появится.

Директор по строительству одной из компаний Александр ПРИЛУЦКИЙ рассказал, что на месте общежития будет магазин. Парковку же планируют построить в этом микрорайоне чуть ниже - на месте полуразрушенного долгостроя, при условии, что к этому месту сделают проезд.

Кроме того, по словам Прилуцкого, планируется построить дорогу вдоль школы № 22. На втором этапе строительства её соединят с улицей Маршала Жукова.

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