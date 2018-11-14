Калужане собрали всю необходимую сумму на операцию для собаки

Как мы уже рассказывали, в Калуге под машину попала собака Марта, которая часто помогала поисковикам из отряда «Лиза Алерт». Михаил Веревченко, хозяин животного, вечером 13 ноября объявил о сборе средств для проведения операции. Всего нужно было 70 000 рублей. И уже к обеду среды деньги были собраны.

– Всем огромное спасибо! – написал он. – Мы набрали необходимую сумму на операцию! Дальше попробуем справиться сами! Все отчёты будут на моей странице. Огромное всем спасибо. Я и не мог представить о такой отзывчивости.

Операция запланирована в московской клинике на 15 ноября.

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