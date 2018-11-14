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Поисковики собирают деньги на срочную операцию для собаки

14.11.2018 09:16 1 2038 Дмитрий Ивьев
Поисковики собирают деньги на срочную операцию для собаки

Собаку Марту, которая не раз участвовала в поисках людей в отряде «Лиза Алерт Калуга», 11 ноября сбила машина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал её хозяин Михаил Веревченко.

- Настал и мой черёд просить о помощи! – говорится в его сообщении. - С моей собакой Мартой случилась беда - 11 ноября после успешных поисков ее на полном ходу сбила машина. Трое суток мы боролись за ее жизнь! Сейчас ситуация стабильно тяжелая, нужно 70 000 рублей на срочную операцию в Москве к четвергу, 15 ноября! И в дальнейшем нужны средства на реабилитацию после операции. Благодаря Марте были проведены успешные поиски в отряде «Лиза Алерт».

Желающие помочь могут найти необходимые реквизиты на странице Михаила в социальной сети «ВКонтакте». Там в комментариях он пообещал предоставить все документы, рентген и прочие подтверждения.

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Тэги: животные общество
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