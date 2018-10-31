Ничьё зверьё: в Калуге выделят 200 тысяч на бездомных собак

В среду, 31 октября, на внеочередном заседании городской Думы депутаты обсудили отлов и содержание безнадзорных животных.
Напомним, что ещё летом зооприют выполнил контракт на отлов зверья.
Как сообщили депутаты, на решение проблемы будет выделено 62 тысячи рублей.
– Не уверен, что 62 тысяч хватит для обеспечения работы по отлову и содержанию в полном объёме, – отметил депутат Евгений КАМЕНАРОВИЧ. – В микрорайоне Куровское бродячие собаки стали уже серьёзной проблемой, доходит до того, что жители боятся отпускать детей на улицу.
Начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ пояснил, что ранее на эти цели уже было выделено около 100 тысяч рублей, а до конца года на отлов и содержание безнадзорных животных планируется выделить ещё порядка 200 тысяч рублей.
Напомним, что ранее Волков предложил изменить подход к решению этого вопроса. Он считает, что животных надо не просто отлавливать и содержать, но и стерилизовать, чипировать, а затем снова отпускать к людям.
Уважаемые читатели! А что, на ваш взгляд, нужно делать с бездомными животными? Пишите в комментариях!
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