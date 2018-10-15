Собачий вопрос: четвероногих предложили отлавливать, чипировать и выпускать на улицы Калуги

Как мы рассказывали, муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных исчерпан. Следующие торги будут только после Нового года.

Первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ 15 октября сообщил, что дополнительные деньги на отлов животных будут выделены.

- Я бы предложил посмотреть на ситуацию в комплексе. Поскольку сама проблема возникает волнообразно – либо весной, либо осенью. Скорее всего, жители, возвращаясь с дач, просто выбрасывают животных, которые начинают бродить по городу. Эти животные плодятся с геометрической прогрессий, - сказал Волков. – Я бы предложил изучить опыт Зеленоградска, где специализированные организации занимаются отловом животных. Эти животные чипируются, выпускаются на то же место, где их поймали. Кроме того, они проходят стерилизацию. Как показывает практика, их кормят жители, либо содержат частные учреждения, либо детские школы. Популяция таких животных постепенно уменьшается.

Если животное ведёт себя агрессивно, его уничтожают.

- В моём понимании то, как сейчас это происходит, это бег по кругу и путь в никуда. Невозможно переполнить эти питомники. Они же имеют какой-то ресурс, резерв. История со стерилизацией, чипированием она мне представляется наиболее компроматной, - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

К обсуждению этого вопроса градоначальник предложил привлечь владельцев различных зооприютов.