Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 15 октября
$ 65.98 0.80
76.50 0.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Собачий вопрос: четвероногих предложили отлавливать, чипировать и выпускать на улицы Калуги

15.10.2018 17:28 0 169 Елена Французова
Собачий вопрос: четвероногих предложили отлавливать, чипировать и выпускать на улицы Калуги

Как мы рассказывали, муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных исчерпан. Следующие торги будут только после Нового года.

Первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ 15 октября сообщил, что дополнительные деньги на отлов животных будут выделены.

- Я бы предложил посмотреть на ситуацию в комплексе. Поскольку сама проблема возникает волнообразно – либо весной, либо осенью. Скорее всего, жители, возвращаясь с дач, просто выбрасывают животных, которые начинают бродить по городу. Эти животные плодятся с геометрической прогрессий, - сказал Волков. – Я бы предложил изучить опыт Зеленоградска, где специализированные организации занимаются отловом животных. Эти животные чипируются, выпускаются на то же место, где их поймали. Кроме того, они проходят стерилизацию. Как показывает практика, их кормят жители, либо содержат частные учреждения, либо детские школы. Популяция таких животных постепенно уменьшается.

Если животное ведёт себя агрессивно, его уничтожают.

- В моём понимании то, как сейчас это происходит, это бег по кругу и путь в никуда. Невозможно переполнить эти питомники. Они же имеют какой-то ресурс, резерв. История со стерилизацией, чипированием она мне представляется наиболее компроматной, - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

К обсуждению этого вопроса градоначальник предложил привлечь владельцев различных зооприютов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: животные общество
Еще новости из рубрики «Общество»

В Калуге снова некому отлавливать бездомных животных 10.10.2018 15:10

Солдаты ловили змей и мышей, чтобы спасти степного орла 02.10.2018 12:37

Нападение на улице: бешеная собака покусала 24 человека 28.09.2018 11:44

Калужанин спас котят и просит о помощи 25.09.2018 09:43

Двух чилийских белок бросили умирать в калужском лесу 24.09.2018 16:58


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 октября, 11:30
Мастер-классы в Достоянии
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 17 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 20 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
сб 20 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 20 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 17 октября, 19:00
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Александр Розенбаум
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Шедевры вокальной музыки
Дом музыки
чт 18 октября, 19:00
«Крематорий»
Овертайм, паб

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Веном
Новости компаний

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.