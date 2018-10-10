В Калуге снова некому отлавливать бездомных животных

В редакцию нашего издания 10 октября обратился читатель, который пожаловался на большое количество беспризорных собак в районе гаражного кооператива на улице Глаголева. Попытки калужанина вызвать службу отлова успехом не увенчались: оказалось, что зооприют «Подари жизнь», с которым был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, этим уже не занимается.
Данная информация удивила нас, поскольку срок действия договора, согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, заканчивается только 31 декабря 2018 года.
- Действительно, мы не работаем с горуправой уже два месяца, - сообщили нам в зооприюте. – Согласно техническому заданию контракта мы должны были отловить 211 животных, после чего он закрывается. Мы выполнили контракт за 6 с половиной месяцев. 200 животных на такой город, как Калуга, это, конечно, мало. Следующие торги, по нашим данным, состоятся только после Нового года.
- Проблема есть, мы о ней знаем, - прокомментировал нашему изданию председатель комитета по благоустройству Калуги Михаил БЕРЕЗИН. – Деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных субсидируется из областного бюджета. Мы обратились в региональный комитет ветеринарии с просьбой выделить дополнительное финансирование, чтобы расторговать ещё один контракт. Мы попросили рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки, поскольку безнадзорные животные представляют угрозу здоровью и жизни людей. Надеемся, что в конце октября ответ будет получен.
Пока же городская управа собирает заявки о местонахождении бездомных животных, чтобы потом, когда контракт будет заключен, оперативно передать эти сведения подрядчику, который выиграет конкурс.
Сообщать информацию о местонахождении беспризорных животных можно по телефону дежурного горуправы: 56-31-25.
Уважаемые читатели! А где в Калуге вы встречали беспризорных животных? Расскажите в комментариях!
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