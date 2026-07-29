Жителей Калуги предупредили о плановом отключении света 31 июля
Администрация Калуги предупредила жителей о временном отключении электроэнергии 31 июля.
Причина – реконструкция воздушных линий электропередачи. Без света останутся дома в нескольких районах города.
Отключение запланировано с 09:00 до 17:00. Под ограничения попадают:
- ул. Н. Козинская дома № 96-108;
- пер. Новый дома № 1-11, 2-6;
- пер. Даниловский дома № 11-13, 12-18;
- ул. Новорежская дома № 4, 6;
- ул. Войкова дома № 16, 16а;
- пер. Лапушкин дом № 2;
- пер. Тульский дом № 65.
Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Также стоит отключить от розеток электроприборы, чтобы избежать скачков напряжения при подаче света.
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