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Общество

Жителей Калуги предупредили о плановом отключении света 31 июля

Администрация Калуги предупредила жителей о временном отключении электроэнергии 31 июля.
Ольга Володина
29.07, 10:11
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Причина – реконструкция воздушных линий электропередачи. Без света останутся дома в нескольких районах города.

Отключение запланировано с 09:00 до 17:00. Под ограничения попадают:

- ул. Н. Козинская дома № 96-108;

- пер. Новый дома № 1-11, 2-6;

- пер. Даниловский дома № 11-13, 12-18;

- ул. Новорежская дома № 4, 6;

- ул. Войкова дома № 16, 16а;

- пер. Лапушкин дом № 2;

- пер. Тульский дом № 65.

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Также стоит отключить от розеток электроприборы, чтобы избежать скачков напряжения при подаче света.

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