Четыре беспилотника сбили в разных местах Калужской области

Поздно вечером вторника, 9 июня, губернатор Калужской области рассказал об очередных уничтожениях летательных аппаратов.

- Силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского муниципальных округов и на окраине Калуги, - рассказал Владислав Шапша.

Таким образом общее число сбитых беспилотников за вчерашний день составило 19.

Напомним, утром пришли новости об уничтожении четырех БПЛА, а днем сбили еще 11.

Всего же, по данным Минобороны за 9 июня в России с 8.00 до 20.00 сбили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.