В небе над Калужской областью уничтожили 4 беспилотника

Губернатор Владислав Шапша сообщил о работе противовоздушной обороны вечером 8 июня, в ночь и утром 9 июня.

За это время силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

Дроны уничтожили над тремя округами: Думиничским, Боровским и Сухиничским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Аэропорт Калуги ненадолго открывали, но уже в 3:11 9 июня Росавиация снова закрыла небо над Калугой. Сейчас полёты приостановлены.