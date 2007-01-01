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В небе над Калужской областью уничтожили 4 беспилотника

Губернатор Владислав Шапша сообщил о работе противовоздушной обороны вечером 8 июня, в ночь и утром 9 июня.
Ольга Володина
09.06, 11:08
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За это время силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

Дроны уничтожили над тремя округами: Думиничским, Боровским и Сухиничским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Аэропорт Калуги ненадолго открывали, но уже в 3:11 9 июня Росавиация снова закрыла небо над Калугой. Сейчас полёты приостановлены.

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