В небе над Калужской областью уничтожили 4 беспилотника
Губернатор Владислав Шапша сообщил о работе противовоздушной обороны вечером 8 июня, в ночь и утром 9 июня.
За это время силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
Дроны уничтожили над тремя округами: Думиничским, Боровским и Сухиничским.
На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.
Аэропорт Калуги ненадолго открывали, но уже в 3:11 9 июня Росавиация снова закрыла небо над Калугой. Сейчас полёты приостановлены.
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