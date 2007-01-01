В небе над Калужской областью отразили атаку 11 беспилотников

Днём 9 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбили над восемью округами: Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Мосальским, Перемышльским, Тарусским и Хвастовичским и на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги остаётся закрытым для полётов. Из-за этого задержаны три рейса.