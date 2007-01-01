В небе над Калужской областью отразили атаку 11 беспилотников
Днём 9 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники сбили над восемью округами: Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Мосальским, Перемышльским, Тарусским и Хвастовичским и на окраине Калуги.
На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Калуги остаётся закрытым для полётов. Из-за этого задержаны три рейса.
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