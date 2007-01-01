В калужском аэропорту задерживаются рейсы в Питер, Минводы и Калининград

С 3:11 9 июня над территорией Калужской области действуют ограничения воздушного пространства.

Небо закрыто для гражданской авиации.

Из-за этого международный аэропорт «Калуга» не может отправлять и принимать самолёты в обычном режиме. Несколько рейсов уже задержаны.

В списке задержанных — рейс А44014 из Санкт-Петербурга, рейс А46304 из Минеральных Вод и рейс Д2502 из Калининграда.

Аэропорт рекомендует отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло.