В калужском аэропорту задерживаются рейсы в Питер, Минводы и Калининград
С 3:11 9 июня над территорией Калужской области действуют ограничения воздушного пространства.
Небо закрыто для гражданской авиации.
Из-за этого международный аэропорт «Калуга» не может отправлять и принимать самолёты в обычном режиме. Несколько рейсов уже задержаны.
В списке задержанных — рейс А44014 из Санкт-Петербурга, рейс А46304 из Минеральных Вод и рейс Д2502 из Калининграда.
Аэропорт рекомендует отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло.
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