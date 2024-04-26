В Калугу приехали представители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутаты Гордумы Калуги провели встречу с руководством Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Наш город посетили Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева и Исполнительный директор Ассоциации Андрей Малхасян.

В рамках встречи обсуждались развитие межмуниципального сотрудничества, совершенствование системы местного самоуправления и укрепление кадрового потенциала. Также были затронуты вопросы контрольно-надзорной деятельности, сокращения задолженности муниципалитетов, исполнения решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечения полномочий органов местного самоуправления соответствующим финансированием и реализации инфраструктурных проектов.

Ирина Гусева сообщила коллегам, что Ассоциация развития местного самоуправления готовит для правительства РФ доклад, в котором будет отражено состояние дел в системе местного самоуправления России, наиболее острые проблемы в этой сфере и пути их решения. На рассмотрение руководства страны будут представлены предложения по решению кадровых проблем муниципалитетов и социальной поддержки муниципальных служащих.

- Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления стала ведущей площадкой популяризации лучших муниципальных практик, – подчеркнула Ирина Гусева.

- Уверен, наше плодотворное сотрудничество с Ассоциацией продолжится, в Калуге наработан опыт, который будет интересен муниципальному сообществу. Достижения наших территориальных общин и успехи в сфере благоустройства не раз отмечались на федеральном уровне, – отметил Юрий Моисеев.