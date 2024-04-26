В крупных городах Калужской области начали отключать сеть 3G

Но без мобильной связи и интернета люди не останутся. За счет частот 3G увеличивается емкость сети LTE и растут средние скорости мобильного интернета.
Проект по переводу частот уже реализован в пяти городах - Калуге, Кирове, Людиново, Кондрово и Сосенском.
При этом пользователи 3G-гаджетов могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая проблем с доступом.
Повышенные скорости LTE уже работают в знаковых городских локациях исторического центра Калуги – пешеходной улице Театральной и на площади Театральной, Городском парке, территориях музея истории космонавтики им. Циолковского и Инновационного культурного центра, сквере имени Волкова, стадионе «Арена Анненки». Также такой интернет доступен в городском парке и стадионе в Кондрово, на уличных территориях Центра детского творчества, Культурного центра «Прометей», радиотехнического техникума и других общественных площадках Сосенского.
- Рост скоростей мобильного интернета был достигнут за счет перехода телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, теперь используются под высокоскоростные сети LTE, - пояснила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Это позволило обеспечить жителей густонаселенных городов нашего региона более быстрым доступом к цифровым сервисам. При этом качество голоса при звонках в LTE отличается более высокой четкостью передачи звука по сравнению с 3G. Уверена, калужане оценят новый уровень работы цифровых сервисов, работающих в современном стандарте LTE.
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