В Оке и Протве запретили купаться

Соответствующее постановление 25 апреля подписала руководитель управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова.

Вода в Протве, а также в Оке на территории Калуги не соответствует санитарным нормам.

В документе указано, что именно в этих реках в предыдущие годы было взято основное количество проб, которые не соответствуют различным нормам.