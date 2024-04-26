Предприниматели от Калининграда до Камчатки могут дистанционно открыть счет в ВТБ

erid: 2VfnxxVYb12
ВТБ более чем в два раза расширяет географию выездного сервиса для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они смогут открыть счет без посещения офиса банка в 500 населенных пунктах страны – от Калининграда до Камчатки. Масштабирование выездной модели работы позволит увеличить долю дистанционно открытых счетов в 1,5 раза.
«Дистанционное обслуживание существенно экономит время клиента и повышает доступность банковских продуктов для предпринимателей из всех населенных пунктов, включая те, где нет отделений банка. Востребованность этого удобного и надежного канала растет – сегодня каждый десятый владелец бизнеса открывает счет в ВТБ без посещения офиса, а по итогам года мы планируем привлечь таким способом свыше 30 тысяч новых бизнес-клиентов», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
Сервис выездного обслуживания доступен клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ с 2019 года. Воспользоваться им можно, оставив заявку на сайте или по телефону горячей линии ВТБ. Сотрудник выездного сервиса приедет по указанному адресу в удобное время и подпишет с клиентом документы для открытия счета и дистанционного банковского обслуживания. Благодаря расширению географии сервис будет доступен в городах, в том числе, где нет офисов обслуживания юридических лиц. В ряде регионов, например, в Москве, Московской и Ростовской областях, Республике Татарстан назначить встречу с сотрудником выездного сервиса можно даже в выходные.
ВТБ продолжит развивать дистанционные услуги за счет расширения продуктов, предоставляемых с помощью выездного сервиса.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.