Предприниматели от Калининграда до Камчатки могут дистанционно открыть счет в ВТБ

erid: 2VfnxxVYb12

ВТБ более чем в два раза расширяет географию выездного сервиса для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они смогут открыть счет без посещения офиса банка в 500 населенных пунктах страны – от Калининграда до Камчатки. Масштабирование выездной модели работы позволит увеличить долю дистанционно открытых счетов в 1,5 раза.

«Дистанционное обслуживание существенно экономит время клиента и повышает доступность банковских продуктов для предпринимателей из всех населенных пунктов, включая те, где нет отделений банка. Востребованность этого удобного и надежного канала растет – сегодня каждый десятый владелец бизнеса открывает счет в ВТБ без посещения офиса, а по итогам года мы планируем привлечь таким способом свыше 30 тысяч новых бизнес-клиентов», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Сервис выездного обслуживания доступен клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ с 2019 года. Воспользоваться им можно, оставив заявку на сайте или по телефону горячей линии ВТБ. Сотрудник выездного сервиса приедет по указанному адресу в удобное время и подпишет с клиентом документы для открытия счета и дистанционного банковского обслуживания. Благодаря расширению географии сервис будет доступен в городах, в том числе, где нет офисов обслуживания юридических лиц. В ряде регионов, например, в Москве, Московской и Ростовской областях, Республике Татарстан назначить встречу с сотрудником выездного сервиса можно даже в выходные.

ВТБ продолжит развивать дистанционные услуги за счет расширения продуктов, предоставляемых с помощью выездного сервиса.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.