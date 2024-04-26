Калужане почтили память Александра Унтилова

В Калуге стало традицией начинать цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 25 апреля – в день рождения Почётного гражданина нашего города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Унтилова.
Александр Яковлевич Унтилов служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Участвовал в Советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войнах. Воевал на Калужской земле, под Курском, освобождал Украину и Беларусь, принимал участие в штурме Кенигсберга. Долгие годы Александр Яковлевич трудился на благо нашего города, а после выхода на пенсию возглавлял городской совет ветеранов.
Память фронтовика почтили на торжественном митинге, калужане возложили цветы к мемориальной доске в честь Александра Унтилова.
- Мне довелось работать с Александром Яковлевичем, это был замечательный человек, яркий представитель поколения победителей, мудрый, добрый, тактичный, интеллигентный, с исключительным чувством юмора. Он обладал непререкаемым авторитетом среди ветеранов. Молодые калужане должны знать о нём, все мы обязаны вечно хранить память о нашем великом земляке, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
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