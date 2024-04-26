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Калужский филиал Московского Международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP»: Путь к успешной IT-карьере

Опубликовано: 26.04.2024 08:00 0 259
Калужский филиал Московского Международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP»: Путь к успешной IT-карьере

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В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, IT-специалисты становятся все более востребованными. Получить качественное образование в этой сфере – залог успешной карьеры и высокого уровня жизни.  Именно такую возможность предоставляет Калужский филиал московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP» – учебное заведение, ориентированное на подготовку высококвалифицированных кадров для IT-индустрии.

Преимущества IT-колледжа

Актуальная программа. В основе программы лежат современные требования IT-рынка. Методисты и преподаватели постоянно работают над её улучшением и обновлением. Никаких предметов для “галочки”. Только то, что будет реально полезно для будущей работы и карьеры.

Профессиональная команда преподавателей. Здесь работают специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы более 5 лет. Независимо от формы обучения, вы в любой момент можете задать вопрос и получить совет опытного наставника.

Обычные лекции остались в прошлом. В обучении используются передовые технологии и элементы геймификации. Занятия проходят в современных аудиториях, оснащенных мощным оборудованием.

Еще одно преимущество, которое далеко не все учебные заведения могут предложить, это стажировки и практики в крупнейших IT-компаниях с последующим трудоустройством.

Программы обучения:

Программа IT-колледжа

В программу входят 4 крупных направления: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, Цифровой маркетинг, сеть и кибербезопасность. Ученики имеют возможность работать над реальными проектами и применять свои знания на практике.

Студенты создают сетевые приложения и учатся обеспечивать их безопасность. Модифицируют Windows-программы. Проектируют базы данных и автоматизируют работу с ними. Создают облачные решения. Участвуют в разработке компьютерных игр. Делают приложения для мобильных устройств. Создают утилиты, решающие повседневные проблемы пользователей.

IT — это не только полезные технологии, но и уникальная сфера для творчества. Ученики проектируют статические и динамические веб-сайты. Создают интерактивные элементы веб-страниц. Работают над фирменным стилем и делают разные макеты, в том числе полиграфических изданий. Проектируют трехмерные изображения, интерьеры помещений и экстерьеры зданий.  Создают компьютерные мультфильмы. Учатся профессионально работать с фото и видео.

 Программы среднего профессионального образования: позволяют получить диплом государственного образца и квалификацию специалиста в выбранной области IT.

Формы обучения:

Разработана программа для учащихся 9 и 11 классов, которые хотят получить среднее профессиональное образование.  Также предусмотрено очное обучение и дистанционный формат.

Как поступить в Колледж "Академии ТОП":

Для поступления в Колледж "Академии ТОП" необходимо подать заявление и пройти собеседование.  Более подробную информацию о поступлении можно получить на сайте колледжа https://kaluga.top-academy.ru/college  или по телефону +7(4842) 21-80-08.

Обучение в Калужском филиале Московского Международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP» – это инвестиция в ваше будущее!  Вы получите качественное образование, востребованную профессию и возможность построить успешную карьеру в одной из самых перспективных отраслей экономики.

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Опубликовано: 26.04.2024 08:00 0 259
Тэги: реkлама
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