21 нелегала выслали из Калужской области

За нарушения миграционного законодательства на родину выслали 13 граждан Таджикистана и 8 граждан Узбекистана, рассказали в четверг в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Иностранцев сопроводили до московского аэропорта.

Теперь им нельзя посещать Россию в течение пяти лет.